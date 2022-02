‘We zeggen weleens gekscherend: wij zijn het best geoefende duo van Nederland'

Harmen en Kelly klaar voor rentree

Komende vrijdag treden Harmen en Kelly Veerman op in PX. Daarbij vertolken ze muziek waar ze iets mee hebben. Als duo en op akoestische wijze, waarbij zij zich niet kunnen verbergen achter andere bandleden. De afgelopen twee jaar repeteerden zij stug door om beslagen ten ijs te komen als optreden weer mogelijk zou zijn. Daardoor bleven hun stemmen gesmeerd en werken zij samen als een geoliede machine. Ze kijken ernaar uit om vrijdag weer te spelen voor een luisterend publiek.

Door Laurens Tol





Vader en zoon Veerman maken al heel lang samen muziek. Grofweg de laatste tien jaar vormden ze samen met toetsenist Sebastian Mol het trio ‘Strings’. Sinds het uitbreken van de coronapandemie ligt het accent weer meer op met z’n tweeën muziek maken. ,,Ongeveer twee maanden geleden speelden we in De Harmonie in Edam en daarvoor al in de P3 in Purmerend”, begint Harmen. ,,Als je als duo optreedt, moet je echt met de billen bloot, om het zo maar te zeggen. Je hebt alleen twee akoestische gitaren en een klein keyboard als begeleiding. Dat is spannend, maar ook erg leuk. Je kunt je dan nergens achter verschuilen.”

De zangstemmen van familieleden onderling ‘kleuren’ vaak goed samen. Harmen denkt dat dit ook het geval is bij hem en zijn zoon, al hebben ze allebei hun eigen geluid. Als ze samenspelen, merken ze vaak dat ze elkaar aanvoelen zonder moeite te hoeven doen. ,,Het gaat meestal automatisch goed in onze timing, al komt het natuurlijk niet aanwaaien. Je moet wel oefenen en dat doen wij dan ook zeker wel. Doordat wij maar met z’n tweeën zijn, moet dat zelfs extra veel. Dat is niet erg natuurlijk en vooral niet in deze rustigere tijd.”

Harmen en Kelly kiezen voor het vertolken van werk van grondleggers van tweestemmige zang in de popmuziek. Daarom kan muziek van The Everly Brothers niet uitblijven, evenals die van The Beatles en Simon & Garfunkel. Daarnaast speelt het duo meer modern materiaal van bijvoorbeeld Jason Mraz. Ook de Volendamse invloeden ontbreken niet met twee nummers van The Cats. Naast het uitvoeren van bestaand materiaal, is Harmen al jaren bezig met het maken van eigen muziek. Daarvan zal hij samen met zijn zoon ook een liedje spelen in PX.

Kelly is sinds jaar en dag zanger/gitarist van de band Trots. Enige tijd geleden begon hij ook keyboard te spelen bij deze band en neemt deze vaardigheid tevens mee in het duo met zijn vader. Door deze samenwerking kon hij muzikaal bezig blijven toen optreden niet mogelijk was. Trouw repeteren zij iedere dinsdagavond, waarbij Kelly - tegenwoordig woonachtig in Heerhugowaard - naar Volendam komt. Het blijft voor hem bijzonder om een duo te vormen met zijn vader. De twee kinderen van Kelly weten niet beter dan dat dit gebruikelijk is.

Kelly: ,,Voor hen is dit de normaalste zaak van de wereld. Ze zijn eraan gewend dat hun opa zingt en actief in de muziek is. Ze weten ook niet beter dan dat ik optreed. Daarmee realiseren ze misschien niet dat niet elke vader en opa samen muziek maken en een duo vormen. Ik nam een keer mijn oudste dochter mee naar The Tribute To The Cats Band, waar haar opa in speelt. Dat vond ze wel prachtig om te zien.”

Kelly is blij om samen met zijn vader iets te kunnen doen, in plaats van alleen te praten en koffie te drinken. Doordat ze samenspelen, zien ze elkaar waarschijnlijk ook vaker dan anders het geval zou zijn. Ze lieten zich er niet door de coronabeperkingen van weerhouden om wekelijks intensief samen te oefenen. ,,We zeggen weleens gekscherend: wij zijn het best geoefende duo van Nederland. De laatste twee jaar zijn we steeds doorgegaan. Natuurlijk waren we voorzichtig, maar wij hebben onze gezamenlijke ‘bubbel’ wel behouden. Als we samenkomen is het ook gezellig, maar we zitten niet stil. We spelen de hele set door en slaan geen liedjes over.”

,,Ik ben wel bewust doorgegaan tijdens de pandemie. Want ik wist ook, dat als je weer begint als die voorbij is, je dan nog moet starten met oefenen. Dan ben je misschien een halfjaar verder. Die tijd wilde ik niet verliezen en het speelt toch ook een rol dat mijn vader geen 18 meer is. Ik wilde klaar zijn op het moment dat optreden weer mogelijk zou zijn.”

Het duo neemt het oefenen zo serieus, omdat ‘routine goed werkt’. Soms moet je een nummer tien keer spelen voordat het pas echt ‘loopt’, zo zeggen zij. Omdat ze de liedjes vaak gespeeld hebben, zijn ze ‘echt van henzelf’. Ze hebben zich het werk ‘eigen’ gemaakt. Harmen en Kelly denken dat dit het verschil kan maken bij hun optreden in PX en toekomstige gelegenheden.

,,Wij willen hier wel graag mee doorgaan wanneer onze agenda’s het toelaten. Daarbij spelen we het liefst tijdens mooie gelegenheden waar we een goed gevoel over hebben. Allebei zijn we actief in goedlopende bands. Die gaan voor, maar we willen wel als duo blijven optreden. Wij hebben er zin in om komende vrijdag in PX te kunnen spelen. Met de kaartverkoop gaat het gelukkig ook goed. Het lijkt erop dat dit een hartstikke mooie avond kan gaan worden. Eindelijk weer fijn in het openbaar muziek maken.”