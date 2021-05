Sandra Bond-Plat bundelt bijzondere reisverslagen van overleden man

In zijn sprankelende verhalen leeft Edwin voort

In het najaar van 2017 maakte Edwin Bond de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Een uitdagend wandelavontuur, waar hij al jaren naar uitkeek. Met zijn prachtige reisverslagen op Facebook maakte hij zijn familie en vrienden deelgenoot van deze bijzondere trip. Het bleek achteraf ook zijn laatste reis te zijn, want zo’n drie maanden later kwam de 48-jarige Volendammer plotsklaps, en volledig onverwachts, te overlijden. Ter nagedachtenis aan Edwin bundelde zijn vrouw Sandra Bond-Plat onlangs al zijn Facebookposts over zijn pelgrimstocht. In eerste instantie was het boekje uitsluitend bedoeld voor Edwin’s ouders, die zelf geen Facebookaccount hebben en zijn reisverslag dus nog nooit eerder gelezen hadden. Sindsdien rouleert het boekje ook onder vrienden, familie en collega’s van Edwin, die er allen een schat aan troost en inspiratie uit putten.

Door Leonie Veerman

Voor Edwins vrouw Sandra, dochter Marina en zoon Maikel (destijds 17 en 15 jaar oud) kwam de dood van hun man en vader op 15 januari 2018 als een gigantische shock. ,,We hebben geen afscheid kunnen nemen, dus het was erg moeilijk om zijn dood te accepteren. In het begin kon ik er echt nog niet bij met mijn verstand dat ik Edwin voorgoed kwijt was”, vertelt Sandra. ,,Rationeel gezien wist ik dat hij nooit meer terug zou komen, maar ik heb nog heel lang het gevoel gehad dat hij elk moment weer door de deur kon komen binnenlopen. Net zoals hij die zomer na vijf weken ook weer terug kwam van zijn pelgrimstocht.”

Sandra gelooft ook dat Edwin’s dood veel mensen in zijn omgeving heeft wakker geschud. ,,Zijn dood was zo abrupt en onverwachts, dat het je echt aan het denken zette over de eindigheid van het leven. Je beseft je dan opeens dat je allerlei zaken praktisch goed geregeld moet hebben, maar vooral ook dat je van elke dag het beste moet maken.” Sandra benadrukt dat Edwin daar zelf gelukkig altijd erg goed in is geweest.