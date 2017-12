Kerstactie 2017 Don Bosco College

Vrijdag 22 december jl. vond op het Don Bosco College weer de traditionele KERSTBINGO plaats. Sporthal Opperdam was omgetoverd tot een bingozaal en vanaf 10 uur ratelden de bingoballetjes terwijl de leerlingen geconcentreerd de getallen noteerden.

Bingomasters waren twee Kerstmannen (Harry Weij en Rob de Jong). In totaal drie bingorondes werden gespeeld. In de elke ronde was er een hoofdprijs van 100 euro aan Bottertjes.

Het Don Bosco College steunt het werk van pater Zwarthoed al bijna 25 jaar. Tijdens de bingo was de voorlopige tussenstand 5.500 euro. Dit bedrag zal nog hoger uit gaan vallen omdat de donaties van enkele klassen nog ingeleverd en geteld moesten worden.