Kindermiddagen tijdens de Herfstvakantie in het Volendams Museum

Het is al vele jaren traditie dat in de Herfstvakantie drie Kindermiddagen in het Volendams Museum worden georganiseerd. Maandag, dinsdag en woensdag was dit creatieve gebeuren in het museum en er is veel animo voor. Een grote groep museumvrijwilligers is in de weer om deze activiteit in goede banen te leiden. Maandagmiddag waren ruim zestig kinderen present om te knutselen.