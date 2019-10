Drukke werkzaamheden nopen Dennis ‘Drum’ tot emotioneel besluit

Muzikale ontmoetingsplek verdwijnt

De populairste muziekwinkel uit de omgeving gaat haar deuren sluiten. Al jaren staan Dennis Sier (Drum), Laurens Tol en Jeroen Gmelich achter de iconische bar in Muziekshop Volendam klaar voor omwonende muzikanten. Eigenaar Dennis Drum heeft na lang wikken en wegen de knoop doorgehakt. ,,Eigenlijk is dit besluit ontstaan vanwege een luxeprobleem”, vertelt de Volendammer. ,,De licht- en geluidswerkzaamheden stapelen zich enorm op, waardoor ik steeds minder tijd overhoud voor mijn gezin en de winkel. Daarbij ben ik onlangs met mijn bedrijf, Atrium Music Facilities, in zee gegaan met PX. Sinds eind september verzorg ik daar de planning en het grootste deel van het licht en geluid voor evenementen. Met pijn in het hart trekken we de stekker uit de muziekshop. We hebben hier zoveel mooie momenten gehad, we zullen het zeker gaan missen.”

Door Kevin Mooijer

Wat in 2012 begon op de bovenverdieping van een kleine loods, liep uit tot de servicemotor achter de grootste evenementen van het land. ,,We hebben instrumentenservices verzorgd voor Vrienden van Amstel Live, André Hazes shows, Nick & Simon en 3JS’ shows. Daarnaast hebben we altijd alles geleverd en verzorgd wat betreft snaarinstrumenten voor Volendammer bands als The Tribute to the Cats Band en Trammeland.”

,,Vanaf het begin hebben we voor kwaliteit gestaan en dat is uitgelopen op een rijtje vaste klanten waaronder de eerdergenoemden. Dat is toch iets waar we enorm trots op zijn.” Dennis en Laurens verkopen met evenveel passie een beginnersgitaar aan een acht jaar oud meisje als dat ze een handgebouwde Guild gitaar aan een door de wol geverfde gitarist verkopen. ,,We hebben gitaren op voorraad voor alle niveaus en we worden er altijd vrolijk van nieuwe talenten aan een passend instrument te helpen, maar het is natuurlijk ook prachtig om een professionele gitarist op het podium te zien staan met een gitaar die uit jouw winkel komt!”

Toch ontkomen de heren er niet aan de winkel te sluiten. ,,Het is simpelweg te druk. Ik heb nooit op één paard gewed en merk al een tijdje dat de licht- en geluidswerkzaamheden toenemen. Het hele jaar ben ik actief bij (reizende) theatershows, bedrijfsfeesten, bruiloften, presentaties, live- en tape-acts, maar ook gewoon bij de talentvolle cafébandjes. Tel daarbij op dat ik sinds Henk Mühren’s pensioen ook de planning, het licht en geluid van de PX verzorg, en je houdt bijzonder weinig tijd voor je gezin en andere werkzaamheden over.”

Altijd bereikbaar zijn

Gezien het feit dat de winkel met aangepaste openingstijden werkt, is een telefoontje ’s avonds geen uitzondering. ,,Het is bijvoorbeeld voorgekomen dat ik op vrijdag van kermis ergens het geluid sta te doen en dat ik gebeld word of ik even naar de winkel kan komen omdat iemand een plectrum nodig heeft. Of bijvoorbeeld op Tweede Kerstdag gebeld worden of ik de winkel even kan openen omdat iemand een pakje snaren nodig heeft. Begrijp me niet verkeerd, voor vaste klanten is alles mogelijk, maar een muziekwinkel runnen vereist veel geduld. Op dat soort momenten vraag je je af waarom je het blijft doen terwijl je het al te druk hebt met andere werkzaamheden.”

Collega Jeroen Gmelich - onderhand een bekend gezicht van tv-programma the Repairshop - vult Dennis aan; ,,Je wilt toch altijd bereikbaar zijn voor je klanten. Daarbij hoort ook dat je op de meest ongunstige tijden de telefoon opneemt, maar je mag dan van degene die belt verwachten dat het een realistisch verzoek is. Op Tweede Kerstdag even weggeroepen worden bij je familie om de winkel te openen voor een plectrum van vijftig cent valt daar wat mij betreft niet onder.”

Dat het niet makkelijk is om een muziekwinkel draaiende te houden kan Jeroen ook beamen. ,,Laatst stapte er een man binnen die interesse had in een specifieke gitaar. Ik heb een kop koffie gezet en heb hem alles over het instrument uitgelegd. Hij heeft vervolgens de hele middag op de gitaar zitten spelen en besloot hem nog niet te kopen. Prima, dat is geen probleem. Begrijpelijk dat je nog even wilt nadenken over zo een aankoop. Wat je dan echter niet verwacht is dat dezelfde man een week later weer de winkel binnenstapt, maar nu met dezelfde gitaar als die hij hier heeft zitten bespelen. Hij kwam hem vol trots laten zien aan ons. Het ergste was nog dat hij bij ons goedkoper was dan waar hij hem gekocht had! Op dat soort momenten breekt je klomp.”

‘Zo een rechtstreekse

lijn met een rock ’n

roll-legende als

Keith Richards

is toch wel

heel bijzonder’

Ondanks een aantal merkwaardige ervaringen heeft de positiviteit de overhand bij de heren. ,,We hebben hier zoveel meegemaakt. Neem bijvoorbeeld het Keith Richards-verhaal waar we een hele periode in meegesleept werden”, begint Jeroen de anekdote. ,,Van origine ben ik gitaarbouwer en kreeg van een Rolling Stones-fan de vraag of ik een Keith Richards-gitaar kon bouwen. Ik ging de uitdaging aan. Toen ik de man later sprak, grapte hij dat ik moest zorgen dat de gitaar bij Keith zelf terecht zou komen. Die grap werd werkelijkheid. Toen het instrument af was, heb ik hem aangeboden bij meneer Richards. Dit gebeurde tijdens het laatste optreden van de legendarische band op Pinkpop. Hier was zoveel om te doen dat ik ook in programma’s als RTL Late Night werd uitgenodigd om het verhaal te vertellen.”

Een aantal maanden later was Dennis in het bezit van een Gibson Hummingbird – een model gitaar dat Keith Richards ook bezit – en hij vroeg zich af welk type snaren hij het beste kon gebruiken op dit instrument. ,,Ik stuurde gekscherend een appje naar de technicus van de Rolling Stones. Wat waren wij positief verrast toen we enkele minuten later een foto terugkregen van Keith’s gitaar met een specifiek pakje snaren ernaast; ‘deze gebruikt Keith altijd’. Zo een rechtstreekse lijn met een rock ’n roll-legende is toch wel heel bijzonder.” Jeroen heeft door de jaren heen een groot klantennetwerk opgebouwd en blijft daarom na sluiting van de winkel werkzaam in de regio. ,,In welke hoedanigheid kan ik helaas nog niet vermelden, maar ik blijf betrokken bij de gitaristen die mijn nummer hebben.”

Maatschappelijke waarde

,,Muziekshop Volendam heeft een grote maatschappelijke waarde voor muzikaal Volendam”, vindt Laurens Tol. ,,Als je hier op zaterdagochtend binnenstapt tref je altijd meerdere muzikanten die onder het genot van een kop koffie een vriendschappelijke discussie voeren over een merk of type gitaar. Het is hier feitelijk een sociale ontmoetingsplek geworden voor muzikanten.”

Alsof het in scene gezet is stapt op dat moment André Veerman (Dekker) binnen. Een paar tellen later krijgt hij een mok met vers gezette koffie in zijn handen gedrukt. Wanneer iedereen weer plaats heeft genomen in de gezellige zithoek van de winkel, vervolgt Laurens zijn verhaal. ,,In het café heb je niet zo gauw een gesprek over een bepaald element of een type snaren, maar in de muziekshop gaat het nergens anders over. De sociale ontmoetingsplek voor muzikanten zal niet meer zijn en dat is zeker iets dat ik zal gaan missen.” André Dekker heeft niet veel tijd nodig om hier een oplossing voor te bedenken: ,,We maken er een kroeg van. Dan kunnen we hier gewoon blijven ontmoeten op zaterdagochtend.”

Muziekshop Volendam sluit haar deuren in februari 2020. Vanaf 26 oktober aanstaande zal er een uitverkoop beginnen die duurt tot de sluiting van de winkel. Dennis Drum zal nadien actief blijven als gitaaraccessoires-verkooppunt. ,,Ook na februari zal Volendam niet helemaal zonder accessoires komen te zitten. Er wordt momenteel gewerkt aan een alternatief op kleine schaal.” Volg Muziekshop Volendam op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws.