Nieuw natuursteen op de Dril-trap

De trap op het Dril, richting het viaduct Zeestraat, blijft maar in het nieuws. Sinds maandag waren medewerkers van Jan Reek Natuursteen aan het werk bij de trap. De natuurstenen platen werden verwijderd en weer vervangen door nieuwe.

Het was een behoorlijke klus waar de mannen enkele dagen mee in de weer waren. Vermoedelijk waren de natuurstenen platen van de ‘oude’ trap te glad. Het ligt in de bedoeling dat er ook nog een leuning in het midden van deze trap aangebracht wordt.