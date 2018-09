Nieuwe studio album Jan Smit vanaf vandaag verkrijgbaar

Vandaag is het langverwachte nieuwe studio-album van Jan Smit uitgekomen. Het album getiteld ‘Met Andere Woorden’ bundelt 12 nieuwe liedjes geschreven door bekende Nederlandse componisten. Vanaf vandaag is dan ook bekend welke 12 collega’s uit het vak hebben meegewerkt aan dit bijzondere project.

“Ook al zijn het dit keer

niet mijn eigen woorden,

het was wel mijn grootste

uitdaging tot nu toe” aldus Jan.

Anderhalf jaar geleden opperde Jan Smit het plan 12 gerespecteerde collega’s uit het vak te vragen een liedje voor hem te schrijven. Misschien wel dat ene liedje waarvan zij vinden dat hij het altijd al eens had moeten zingen, maar misschien ook wel die nieuwe uitdagende stijl die hij anders nooit zou hebben geprobeerd. Volledige vrijheid voor de componist, met -zoals altijd- de vertrouwde medewerking van muzikaal genie Thomas Tol die de volledige productie op zich nam.

Waar Jan Smit altijd zijn eigen liedjes schrijft stelt hij zich bij dit album kwetsbaar op.

Dat brengt ook een stukje onzekerheid met zich mee. “Voldoe ik wel aan de verwachtingen van de componist? En wat nou als ik 12 liedjes krijg die mij niet kunnen bekoren? Of misschien wel het allerbelangrijkste... Wat als mijn fans dit helemaal niet leuk vinden?” Aldus Jan Smit.

Op 7 september werden de eerste 4 tracks van het nieuwe album beschikbaar en werd de single ‘Ik Zie’ bekend gemaakt.

Tracklisting:

1. Betere Tijden (Paskal Jakobsen & Peter Slager)

2. Hé Mooie Meid (Thomas Berge)

3. Mocht Je Weggaan Vandaag (Racoon)

4. Bijna Thuis (The Kik)

5. Dagboek Van Een Smiecht (Barry Hay & JB Meijers)

6. Ik Zie (Edwin Evers)

7. Zomer In Het Land (Jan Dulles & Jaap Kwakman)

8. Liever Dan M’n Eigen Leven (Sanne Hans)

9. Held (Guus Meeuwis & Leo Alkemade)

10. Met Andere Ogen (Frank Boeijen)

11. Rosie (Jan Keizer)

12. Fris (Lange Frans)

Bonustrack

13. Ik Wil Slapen

Dit hele project wordt ondersteund met een theatertour getiteld Met Andere Woorden. De tour gaat op 26 september van start in Zaandam en eindigt op 20 December in Winschoten. Voor kaarten kun je terecht op www.ntk.nl.