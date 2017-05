Open ruimte op Havenhof-binnenplein





Vorige week is de kiosk, midden op het binnenplein van winkelcentrum Havenhof, afgebroken en afgevoerd. De winkelruimte was tot voor kort in gebruik als shop van Ron Bloemenweelde. Nu de kiosk verwijderd is, is er een vrije ruimte gekomen en hebben de bezoekers van het Havenhof vrij zicht op de winkels die er gevestigd zijn.

Midden op het plein is een bank geplaatst, waar het winkelend publiek even kan zitten of uitrusten. Het ligt voorlopig niet in de bedoeling om er nog een nieuwe kiosk te plaatsen.

Misschien dat er een bankje, plantenbak of iets anders geplaatst wordt om het binnenplein nog wat op te leuken. Maar zo vinden de Havenhof-winkeliers het ook prima, want het is lekker ruim.