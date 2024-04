Prioriteit geven aan verkeersveiligheid of toegankelijkheid van OV?

Vervoerregio vraagt reizigers om mening in participatietraject

Vervoerregio Amsterdam nodigt alle reizigers en bewoners uit om deel te nemen aan een participatietraject waarbij zij kunnen meedenken over belangrijke vraagstukken. Moet er meer nadruk liggen op verkeersveiligheid of moeten we juist investeren in de toegankelijkheid van het openbaar vervoer? Is er behoefte aan een fietsverbinding over het water bij Ilpendam, of moeten we de doorstroming van het openbaar vervoer in Purmerend verbeteren? Dit zijn slechts enkele van de dilemma’s waarvoor de Vervoerregio staat.

Tot donderdag 9 mei hebben bewoners en reizigers de mogelijkheid om digitaal deel te nemen aan een Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) via www.vervoerregio.raadpleging.net. Deze innovatieve methode, ontwikkeld door Populytics, een startup van de TU Delft, stelt burgers in staat om hun mening te geven over de uitdagingen en dilemma’s waarmee de Vervoerregio wordt geconfronteerd.

Marja Ruigrok, lid van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio, is benieuwd naar de inzichten die worden gedeeld: “Dit participatietraject gaat verder dan alleen het invullen van een vragenlijst. Het betrekt deelnemers actief bij de dilemma’s waarmee wij als Vervoerregio worden geconfronteerd. Met een budget van 80 miljoen moeten we keuzes maken uit projecten die gezamenlijk 300 miljoen euro kosten. Het is dus van groot belang dat de keuzes zorgvuldig worden overwogen, zowel wat betreft de impact op de omgeving als het budget. Dit daagt deelnemers uit om zich in te leven in de uitdagingen van de Vervoerregio alsof zij zelf bestuurders waren.”

De eerste resultaten van het participatietraject worden verwacht voor de zomer. Deze resultaten zullen worden gebruikt door de Vervoerregio Amsterdam bij het nemen van beslissingen en het formuleren van beleid. Ruigrok voegt eraan toe: “Ik kijk uit naar de resultaten. Hoewel het uiteindelijk aan onze regioraad is om definitieve beslissingen te nemen, is het van onschatbare waarde als zij de inzichten uit het participatietraject kunnen meenemen in hun overwegingen.”