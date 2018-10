PX Fortnite Toernooi met 86 deelnemers

Afgelopen woensdag vond in de grote zaal van PX een Fortnite Toernooi plaats. Dit werd landelijk gehouden in de Kerstvakantie, dus ook in Volendam. Om 9.30 uur waren de beeldschermen opgesteld, maar omdat er een landelijke storing met de server was, kon er ’s middags pas begonnen worden met dit onder de jongeren super populaire computerspel. De organisatie van het PX Fortnite Toernooi was in handen van Cynthia Bleeker.

Er werden drie sessies gespeeld, want per keer konden er maximaal 32 kinderen aan deelnemen. Van 12.00 tot 15.00 uur en van 15.00-18.00 uur werd Fortnite gespeeld door kinderen van 6 t/m 12 jaar. Van 18.30 tot 21.30 uur waren er 32 jongeren van 13+ in de zaal aanwezig om dit spel te spelen. Het was dus een zeer geslaagd evenement van de Kidsclub & Club Soda van PX.