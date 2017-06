Rabobank Fiets Sponsortocht met grote deelname

Zaterdagmorgen om 9.00 uur ging weer de Rabobank Waterland e.o. Fiets Sponsortocht van start. Ploegen van verenigingen konden zich hiervoor opgeven en zo al fietsend maximaal 250 euro voor de clubkas verdienen (25 euro per deelnemer).

De animo was erg groot en enkele honderden fietsers namen aan dit sportieve evenement deel. Startplaatsen voor de fietstochten van 35 km waren in Purmerend, Ilpendam, Oosthuizen en bij de Grote Kerk in Edam, waar 210 deelnemers de route/stempelkaart ophaalden.

Met stralend weer werd zaterdagochtend gefietst. De deelnemers kregen een Rabobank rugtas mee met daarin een flesje water, een Mars en een appel.