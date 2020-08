Scoutingrapporten Gerrie Mühren tot boek gebundeld en aan familie overgedragen

Op donderdag 16 juli vond een bijzonder moment plaats voor de nabestaanden van Gerrie Mühren, de man die als voetballer van Ajax, Sevilla (Spa) en het Nederlands Elftal prachtige successen beleefde. De voormalig international ging na zijn carrière als profvoetballer aan de slag als scout bij Ajax. Tijdens zijn veertien jaar durende zoektocht naar nieuw voetbalbloed voor de Amsterdammers, liet hij zijn oog vallen op verschillende supertalenten. Spelers die later zouden uitgroeien tot vedetten die meestreden om de Gouden Bal. In opdracht van Marc Overmars, de technische directeur van Ajax, zijn Gerries scoutingrapporten tot een prachtig boek gebundeld en overgedragen aan zijn vrouw Grietje.

Door Kevin Mooijer

,,Tijdens Gerrits begrafenis in 2013 vroeg Marc Overmars al aan mij of Grietje het leuk zou vinden om zijn scoutingrapporten eens in te zien”, licht Grietjes broer Jaap toe. ,,Ze zouden vol poëtische teksten staan over voetbaltechniek, lichaamsbouwen en of een speler mentaal wel of niet geschikt zou zijn voor Ajax. Ik zei natuurlijk direct dat Grietje het geweldig zou vinden om zijn teksten te lezen. Na zeven jaar had ik niet meer verwacht dat hij er nog steeds mee bezig was geweest.”

Een dag van te voren werd Grietje gebeld of ze de volgende ochtend in de gelegenheid zou zijn om naar de Johan Cruijff Arena te komen. ,,Ik mocht wat familie meenemen, want ze hadden de scoutingrapporten tot een boek gebundeld en dit zou officieel overgedragen worden”, aldus Grietje. ,,Samen met familie van Gerrit en mij zijn we de volgende ochtend naar het stadion gegaan.” Bij aankomst werd de groep verwelkomd door hoofd scouting Ajax Hans van der Zee. ,,Marc is nog even in gesprek, dus als jullie het leuk vinden doen we eerst even een rondleiding”, verklaarde hij.

Overmars: ‘Gerrie schreef

zijn rapporten op een

bijzondere manier,

eigenlijk op dezelfde

manier zoals hij sprak’

Foto: Marc Overmars – technisch directeur van Ajax – overhandigt het boek aan Gerrie’s vrouw Grietje.