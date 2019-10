‘We praten expres plat Volendams tegen elkaar, om de anderen op de kast te jagen’

Specs in theatershow met Motions, Shoes en Tee Set

Specs Hildebrand (69) toert momenteel door het land met de theatervoorstelling ‘Beatshow’. Het is de tweede tournee in korte tijd voor de Volendamse zanger. Met onder andere voormalig leden van The Motions, The Shoes en Tee Set, haalt Specs tijdens de show herinneringen op uit de jaren ’50 en ’60. Hierbij worden verhalen verteld en grote muzikale hits uit die tijd gespeeld. Specs brengt de anekdotes naar voren, samen met acteur Maarten Spanjer. De voorstelling heeft een licht Volendams tintje.

Door Laurens Tol

Alweer een tijd geleden kwam Rudy Bennett, voormalig frontman van The Motions met een voorstel bij Specs. Hij wilde de Volendamse zanger vragen om mee te doen met een theatertour.

De twee hadden elkaar beter leren kennen tijdens de opnames van een documentaire over de pioniers van de Nederlandse popmuziek. ,,De initiatiefnemer hiervan was Johan Derksen. Rudy en ik werkten hier allebei aan mee en raakten daardoor bevriend. Sindsdien kwam hij op zaterdagochtend regelmatig bij mij op de koffie. Daarna verscheen hij ineens een keer op zaterdagmiddag. Hij nodigde mij uit deel te nemen aan zijn komende theatershow”, vertelt Specs.

Geraniums

Specs besloot mee te doen. Met dezelfde cast als bij de huidige show, maakte hij de voorstelling ‘Rot op met die geraniums’. ,,Dit waren zo’n twintig optredens door het hele land. Ik was in eerste instantie alleen gevraagd om slaggitaar te spelen en tweede stemmen te zingen. Gaandeweg werd ik er steeds meer bij betrokken. Ik ging ook solo liedjes zingen en bas spelen. Voor de nieuwe show heb ik zelfs samen met Maarten Spanjer de teksten tussen de nummers geschreven.”

Tijdens de voorstelling wordt teruggeblikt op persoonlijke ervaringen uit de jaren ’50 en ’60. ,,Je had toen dingen zoals de schooltandarts en blaadjes als ‘De Lach’ en ‘de Piccolo’, die niks voorstelden. Op vakantie gaan naar het buitenland was nauwelijks mogelijk. Voetballen op straat nog wel. Dat zijn dingen waar we het bijvoorbeeld over hebben. We spelen uiteraard ook muziek uit die tijd. Naast liedjes van The Motions en The Shoes, komen er veel andere hits voorbij.”

Buiten Specs, werken nog twee Volendammers mee aan de theaterproductie. ,,De buitengewoon vaardige technici John Lansen en Dennis Sier (Drum), zorgen ervoor dat alles er gelikt uitziet en klinkt. Het is niet zo dat ik hen erbij heb gehaald. John werkte vorig jaar al mee en is er via toetsenist PP Evers bijgekomen. Dennis is weer gevraagd door John. Ik heb hem vroeger in de klas gehad. Zo kan ik hem toch nog een beetje in de gaten houden”, zegt Specs met een glimlach.

De Volendamse deelnemers schromen zich niet om af en toe wat dorpse gebruiken uit te wisselen. ,,We praten expres plat Volendams tegen elkaar, om de anderen een beetje op de kast te jagen. Ze proberen weleens na te doen hoe wij praten. Het is een heel leuke ploeg waar we mee werken. We kunnen alleen niet zo makkelijk bij elkaar op visite, omdat we verspreid door het hele land wonen. Wel mooi om te merken hoe de show ongemerkt een Volendams tintje heeft gekregen.”

Het in elkaar zetten van een voorstelling als Beatshow heeft nogal wat voeten in aarde. ,,In de periode van afgelopen maart tot en met juni, zijn alleen Maarten Spanjer en ik al twaalf keer bij elkaar geweest. Dit om de verbindende teksten te repeteren en daarbij de tijd op te nemen. Een show in het theater mag namelijk niet te lang duren. Vorige week hebben we na de eerste show nog delen moeten schrappen. We hadden geen rekening gehouden met het applaus tussendoor.”

Jongste

De voorstelling Beatshow heeft rivalen van weleer samengebracht. ,,Rudy zei vorige week nog dat het hem verbaast dat leden van The Motions, Tee Set en The Shoes, die vroeger elkaars concurrenten waren nu samen op één podium staan. Dat is ontzettend leuk. Deze mensen zijn dik in de zeventig, maar daar kun je muzikaal niks van merken. Ik ben dus lang niet de oudste van de band. Van de vocalisten ben ik de jongste. Dat overkomt mij niet vaak”, zegt Specs glimlachend.

Specs is tevreden met het eindresultaat. ,,De show is een feest der herkenning. Ik zou liever niet meer willen meedoen aan een optreden waarbij alleen maar covers gespeeld worden. Deze voorstelling heeft meer te bieden. De verhalen zijn soms ontroerend, maar meestal grappig. Overal waar we komen, staat de hut op z’n kop. Op 1 februari komen we trouwens naar de PX.”

Ik denk dat Volendammers hier ook wel van houden.”