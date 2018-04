Super geslaagde ABBA-avond in de Jozef

Het was zaterdagavond genieten geblazen in de Jozef. Hier trad namelijk een ABBA Tribute Band op. Op perfecte wijze wisten de dames en heren de bekende ABBA-hits te vertolken. De vele aanwezigen zongen de nummers uit volle borst mee.

Verder kon men deze avond genieten van een optreden van Nick Schilder, Neef Martin en Simon Stein, die bekende nummers op het repertoire hadden staan. Het werd een zeer geslaagde en gezellige avond in de Jozef, die zeker naar meer smaakt. De ABBA-band had al eerder in Volendam opgetreden. Ook nu maakten ze er weer een knalavond van.