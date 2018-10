Na taalcursus van twee maanden besluit Demi Boontje naar Spanje te emigreren

Vanaf dag één thuis in Malaga

Ze zou voor een taalcursus van acht weken naar Malaga gaan, maar zeven maanden later woont Demi Boontje nog steeds in de Spaanse kuststad en is ze zelfs officieel geëmigreerd. ,,Emigreren klinkt voor mij als een heel groot woord”, lacht ze. ,,Maar feitelijk is het wel zo. Hier droomde ik al van toen ik nog een klein meisje was.”

In Nederland is de zon al bijna onder als Demi nog heerlijk op het Spaanse strand vertoeft. Het is een graadje of twintig. Naast haar ligt haar moeder, die deze week op bezoek is in Malaga. Ze is maar wat trots op haar dochter, die een langgekoesterde droom aan het verwezenlijken is. ,,Ik was net twee weken bezig met die taalcursus en toen belde ik mijn moeder om te zeggen dat ik waarschijnlijk langer zou blijven”, vertelt de 24-jarige Volendamse. ,,Ze snapte het volledig en zei: gewoon doen als dat goed voelt. Ze had het ook al wel een beetje verwacht, denk ik.”

Tot een jaar geleden werkte Demi in Nederland voor NH Hotel Group, een Spaanse keten. Ze had altijd al die voorliefde voor Spanje. Iets in haar wist dat ze ooit zou gaan verhuizen. Een lichamelijk mankement gaf uiteindelijk de doorslag. ,,Ik wil er niet te veel woorden aan vuil maken, maar vorig jaar ben ik een beetje ziek geweest. Toen ik opknapte, dacht ik: nu is het tijd, dit is het moment om te gaan. En daar heb ik nog geen moment spijt van gehad. Het gekke is ook dat ik me vanaf de eerste dag thuis voel in Malaga. Het leven hier bevalt me zo goed.”

Waarom heb je uitgerekend voor Malaga gekozen?

,,Ik ben verliefd op Madrid. Dat vind ik echt een geweldige stad. Alleen daar is het in de zomer zó warm en er is ook geen strand. Vandaar dat ik eerst iets anders wilde proberen. Vorig jaar maakte ik een rondreis door Andalusië; met Granada, Sevilla, Cordoba, Ronda en uiteraard Malaga. Na die vakantie stond Malaga heel hoog op mijn lijstje als een stad waar ik me thuis kon gaan voelen. Daarom ben ik daar een taalcursus gaan volgen.”

Hoe is het met je Spaans?

,,Nou, het was een beetje naïef om te denken dat ik binnen twee maanden vloeiend Spaans zou spreken. Tijdens die taalcursus ging ik nog vijf dagen per week naar school. Inmiddels volg ik nog twee tot drie avonden per week privéles. En door hier lekker te leven en mezelf zo veel mogelijk onder de Spaanse mensen te begeven, gaat het wel snel de goede kant op. Ik kijk veel Spaanse series, lees kranten, luister naar de radio en word regelmatig verbeterd door Spanjaarden. Er zijn hier ook een hoop intercambio’s. Dat zijn van die cafeetjes waar mensen naartoe gaan om de taal te leren en met elkaar in gesprek te gaan. Al met al ben ik er dus veel mee bezig. De gesprekjes gaan al goed, alleen de grammatica is nog een dingetje. Die vind ik supermoeilijk.”

Je werkt nu als tourguide?

,,Ja, ik geef Nederlandstalige fietstours. Ik was hier net drie weken toen iemand tegen me zei: dat is nou écht iets voor jou. Toen ben ik dat gaan uitproberen voor Malaga Bike Tours en dat vond ik erg leuk. Nu doe ik dat zes dagen per week, een paar uur per dag. Het is vrij flexibel werk, waarmee je de stad heel goed kunt leren kennen. Malaga is trouwens heel charmant en compact. Je kunt hier als buitenlander heel snel onderdeel worden van de lokale bevolking.”

Hoe ziet je leven naast het werk eruit?

,,Ik ben nu een beetje met yoga en meditatie bezig. Verder valt het op dat mensen hier erg van het buitenleven houden. In Nederland ga je na je werk vaak naar huis, hier ga je meestal nog even lekker buiten de deur eten. Vooral in de zomer wordt hier om tien uur ’s avonds ook nog volop geleefd. Lekker op terrasjes of op het strand zitten. Hier geven ze hun laatste euro uit aan een biertje. Ik hou erg van die cultuur. Overigens liggen de prijzen in Malaga een stuk lager dan in Nederland. Het verschil tussen zelf eten maken of uiteten is hier niet zo groot.”

Heb je een vaste woonplek?

,,Ja, ook dat viel meteen op z’n plek. Ik plaatste een bericht op Facebook en binnen een uur kreeg ik reactie van een Frans stelletje dat nog een kamer over had. Zij wonen hier al vier jaar en spreken vloeiend Spaans en Engels. Ze zijn allebei 26 jaar, een beetje mijn leeftijd dus. Bovendien werken ze meestal als ik vrij ben en andersom, dus we zitten niet constant op elkaars lip. Het is een groot appartement, op vijf minuutjes van het centrum van Malaga. Binnen een kwartier ben je op het strand en ik heb een opzegtermijn van een maand. Ik mag niet klagen.”

Nog geen Spaanse man opgesnord?

,,Haha. Nee, dat is nog niet aan de orde. Ik weet ook niet of dat ooit gaat gebeuren, hoor. Voorlopig ligt de focus even op mezelf en het ongedwongen leven. En als Don Juan op een gegeven moment toch voorbijloopt, dan merken we dat vanzelf wel…”

Wil je voorlopig in Malaga blijven of droom je stiekem nog steeds van Madrid?

,,Nou, ik heb niet echt een concreet toekomstplan. Ik leef nu vooral bij de dag en kijk wel wat er gebeurt. Dat voelt heel vrij en prettig. Als je op die manier leeft, komen meestal ook de mooiste avonturen op je pad. Dat wil trouwens niet zeggen dat ik geen verlanglijstje heb, hoor. Uiteindelijk zou ik wel graag willen wonen en werken in Madrid. En Valencia trekt me ook wel. Maar ik ga pas als ik me daartoe geroepen voel. Dat kan over een maand zijn, maar ook over twee jaar. Voorlopig zit ik goed in Malaga.”

Verwacht je ooit nog permanent terug te komen naar Nederland?

,,Ook dat vind ik nu moeilijk te zeggen. Ik mis de mensen heel erg, maar het land niet. En omdat dit zo dicht bij Nederland is, krijg ik elke maand wel bezoek van familieleden of vrienden. Bovendien ben ik zelf ook al een keertje kort teruggegaan naar Nederland en met Kerstmis ga ik ook weer naar Volendam. Als ik hier over een paar jaar nog steeds gelukkig ben en het gevoel heb dat ik hier wil blijven wonen, ga ik me ergens settelen. En dan denk ik wel echt aan Madrid.”

In hoeverre hebben de afgelopen zeven maanden je al veranderd?

,,Ik denk wel dat ik heel rustig ben geworden. In Nederland moest ik heel veel dingen. Ik maakte heel veel planningen, heel veel afspraken en zat vast aan verplichtingen. Hier heerst de cultuur van ‘werken om te leven’ in plaats van andersom. Daar geniet ik erg van. Je moet er wel tegen kunnen dat je weinig regelmaat hebt, zoals ik nu. En als je iets voor elkaar wilt krijgen, is het in Spanje vaak ‘mañana mañana’. Met andere woorden: ze doen het heel rustig aan. Ook dat moet je los kunnen laten, want in Nederland is dat totaal omgekeerd. Vooralsnog lukt mij dat heel goed. Verhuizen naar Spanje is echt wat ik nodig had.”

