Vince Zwarthoed mascotte FC Volendam

Donderdagavond was de 8-jarige Vince Zwarthoed, die woont op de Bootslot 16, de mascotte van FC Volendam tijdens de beker-wedstrijd tegen PSV. Zijn ouders Kees en Gina Zwarthoed en zussen Rosalynn en Charissa waren ook in het Kras-stadion aanwezig.

Vince liep samen met scheidsrechter Nijhuis het veld op om de wedstrijdbal op te pakken en kon vervolgens 120 minuten lang de FC zien strijden tegen PSV. Ondanks het verlies in de verlenging, was het voor Vince een mooie en spannende voetbalavond.

Na de wedstrijd huldigde hij de ‘Man of the Match’ en dat was doelman Hobie Verhulst. Die kreeg een bos bloemen van Ron Bloemenweelde en een kadobon van Café De Dijk aangeboden.