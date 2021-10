Vlak en Emmen winnen bekerduel in Volendam

Tenminste één Volendammer (en zijn familie) verliet het stadion van FC Volendam met een glimlach. Jari Vlak had zelfs met een schitterende assist een belangrijk aandeel in de bekeroverwinning van FC Emmen: 0-3. Volendam had in de tegenvallende eerste helft (0-0) meer de bal en spaarde na rust enkele spelers, aangezien het de vierde wedstrijd in twaalf dagen tijd was

Door Eddy Veerman

In de eerste helft was het behoorlijk vrijblijvend, wat beide ploegen het publiek voorschotelden. Volendam, beginnend met Alex Plat op de bank, controleerde het grootste gedeelte van die drie kwartier, maar werd sporadisch gevaarlijk. Na een goede individuele actie van de naar de zijlijn uitgeweken Robert Mühren ging het schot van Samir Ben Sallam naast. De enige grote kans van de eerste helft was voor Daryl van Mieghem. Martijn Kaars loste een voorzet, Mühren kopte de bal terug op die andere dertiger van de FC en die zag zijn inzet, vanuit de lucht met binnenkant voet genomen, gekeerd door de Emmen-doelman. De bezoekers hadden weinig stootkracht en konden wat dreigend worden onder meer bij het balverlies van Brian Plat, maar het leverde geen doelkansen op.

In de rust liet Wim Jonk twee routiniers in de kleedkamer, met het oog op het drukke programma. Mühren en Boy Deul keerden niet terug, Alex Plat en Ibrahim el Kadiri kwamen. Volendam zette druk, maar na acht minuten kwam Emmen door fraai positiespel op 0-1. In die aanval had Jari Vlak een prachtige splijtende steekbal, welke door Mendes op randje buitenspel in een doelpunt werd omgezet.

In de tegenstoot joeg Alex Plat de bal uit de lucht net naast. Volendam werd er steeds jonger op (de zestienjarige Lequincio Zeefuik en Joey Antonioli kwamen ook binnen de lijnen). De jacht op de gelijkmaker ging door en leverde in de 73e minuut een fraaie aanval op, waarbij de doorgelopen Calvin Twigt glijdend tot een doelpoging kwam, maar doelman Michael Brouwer kreeg er nog net een hand tegen. Met het jonger worden leverde de thuisclub ook steeds meer voetbalgogme in, wat regelmatig tot naïef balverlies leidde. Maar ook zonder bal was het naïef: in de 79e minuut lieten Alex Plat en Calvin Twigt zich nabij de achterlijn in de luren leggen door Jasin Assehnoun, die na een knappe passeerbeweging de bal onberispelijk in het dak van het doel schoot: 0-2. Mike Eerdhuijzen had in minuut 83 de aansluitingstreffer op zijn hoofd, maar de kopbal zeilde naast. Aan de overkant strandde Emmen-spits Hilterman nog op doelman Filip Stanovic. Mendes had het laatste woord, met een wippertje over diezelfde Servische keeper: 0-3.