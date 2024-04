Oud-ploeggenoten in actie tijdens Ramon Visser Memorial

Op het hoofdveld en in de kantine van RKAV Volendam vond donderdagavond de Ramon Visser Memorial plaats. Met hun vorige maand overleden oud-ploeggenoot en vriend in gedachten, speelden zij een onderlinge wedstrijd. Daarna was er een oefenwedstrijd tussen de zaterdag-1 van de RKAV en Ajax-zaterdag. De opbrengst gaat naar de vrouw van Ramon, die achterblijft met een kind.

De B1-lichting van '88 en '89, waar Ramon Visser onderdeel van uitmaakte, speelde een onderlinge wedstrijd. Foto: Klaas Smit

Bij de entree van de RKAV-kantine hangt een levensgrote foto van de zaterdag-selectie. Ramon Visser staat er op als assistent-trainer. Zijn aanwezige nichtjes maken een hartje om de beeltenis van hun veel te vroeg overleden oom. ,,Dat we deze avond zo bij elkaar komen, heeft een verdrietige oorzaak”, zegt hoofdtrainer Berry Smit even later over de Memorial. ,,Maar tijdens de begrafenis van Ramon zaten jongens die destijds in de B1-selectie van de FC speelden, uit onze gemeente en daarbuiten. Toen we elkaar allemaal weer zagen en in gesprek raakten, kwam het gevoel van ‘hier moeten we iets mee’. En veel jongens reageerden positief op dit initiatief. We willen een jaarlijkse Memorial houden en jongens die er nu niet bij konden zijn, komen volgend jaar zeker.”

Van de familie waren Ramons vrouw en dochter aanwezig, alsmede zijn ouders en zus en twee nichtjes. Voor de oud-spelers werd het een reünie. ,,Dit is heel mooi en doet ons heel goed”, zei Ramons moeder, terwijl ze naar de groep keek. Ook Marcel Bout, destijds trainer bij de FC en tegenwoordig werkzaam voor Newcastle United, was aanwezig. Na de onderlinge wedstrijd oefenden de zaterdag-1 en Ajax tegen elkaar. Ajax wordt gecoacht door Sander Middelbeek, die Ramon al eens onder zijn hoede had. Hij overhandigde naderhand een Ajax-shirt met de inscriptie ‘Ramon Visser Memorial Day’ en van de betreffende wedstrijd, welke een plek in de RKAV-kantine zal krijgen.

De trainers Berry Smit en Sander Middelbeek flankeren tijdens Volendam(za)-Ajax (za) de vrouw en zus van Ramon Visser, alsmede zijn nichtjes. Foto: Klaas Smit