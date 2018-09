Volendammer Ochtenden weer van start gegaan

Vast onderdeel van de Culturele lessen op de basisscholen van de SKOV zijn al zo’n dertig jaar de Volendammer Ochtenden. Ook nu is cultuurcoördinator Marleen Kras er weer in geslaagd om deze gewilde drieluik met een vaartocht op de botter en bezoeken aan het Volendams Museum en Uniek Volendam op te zetten.

Dinsdag 18 september was als eerste groep 8A van de Petrusschool aan de beurt. Op 25 september groep 8B en 2 oktober groep 8C van de jubilerende Sint Petrusschool. Op dinsdag 9 oktober is de Volendammer Ochtend voor groep 8 van de Nicolaasschool en tot slot op 16 oktober de Spinmolen. In het voorjaar van 2019 komen dan de andere scholen aan de beurt met deze afwisselende activiteit.