Volendams Opera Koor zong bij afscheid van Pastoor Jan Berkhout

Zaterdagmiddag om 14.00 uur was er in de Jacobus de Meerdere-kerk in Tuitjenhorn een afscheidsviering voor Pastoor Jan Berkhout. Ruim 11 jaar heeft de pastoor op inspirerende wijze de belangen van de parochie daar behartigd. Van 1995 tot 2003 was Pastoor Berkhout (77) werkzaam in Volendam, waar hij veel werk heeft verricht in onze drukke parochie, met name na de Nieuwjaarsbrand. “Voor Volendam heeft Pastoor Berkhout altijd grote betrokkenheid gehad. Dat heeft een grote indruk bij hem achtergelaten”, sprak de voorzitter van het afscheidscomité bij het begin van de viering.