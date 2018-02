Volop gezelligheid tijdens het Fris-Disco-Carnaval

Zaterdagavond van 19.30 tot 23.00 uur vond in PX het jaarlijkse Carnavalsfeest voor de jeugd plaats met de Fris-Disco. De grote zaal van het Pop- en Cultuurhuis was sfeervol aangekleed.

De muziek werd verzorgd door de DJ’s Stefan van Nierop en Steffan Nijmeijer. Met kleurrijke spotlights en lasers werd de zaal verlicht en bekende meezingers en kermiskrakers stonden op het repertoire van de DJ’s. De organisatie van deze Carnavalsavond was weer in handen van Leon Smit en zijn vaste team van vrijwillig(st)ers. Er was veel animo voor want zo’n 230 jongens en meiden waren naar PX gekomen voor het Carnavalsfeest. De meeste bezoekers waren verkleed en kleurrijk uitgedost.