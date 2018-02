ZALM Schoenen geopend in de Zeestraat

Donderdag ging de tweede winkel van ZALM Schoenen in de Zeestraat open. Naast de winkel op Zeestraat nr. 2 (op het viaduct) is er nu een tweede zaak bijgekomen op nummer 8B.

In de nieuwe winkel worden de topmerken Ara, Ecco en Rieker dames- en herenschoenen gevoerd. Hier was veel vraag naar bij de klanten. Omdat er te weinig ruimte was voor de uitbreiding in de winkel op nr. 2 is nu de nieuwe ZALM Schoenen op nummer 8B erbij gekomen. Vanwege de opening was er een actie met 10% korting. Het was meteen al lekker druk in de nieuwe zaak. ZALM Schoenen is al ruim 40 jaar een begrip in Volendam. Sjirk Zalm begon hier op de zaterdagmarkt en hij maakte naam met zijn grote keuze in betaalbare schoenen. Ook enkele winkels waren er in ons dorp. Nu zijn er twee in de Zeestraat gevestigd, die door zijn zoon Richard worden gerund. De twee winkels van ZALM Schoenen zijn zeven dagen per week geopend.