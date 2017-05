Advertorial

Zalm Schoenen verhuist naar de Zeestraat





Woensdag om 9.30 uur opende Zalm Schoenen haar deuren in een nieuw winkelpand aan de Zeestraat 2. De bekende schoenenzaak van Richard Zalm heeft de winkel in de Burg. van Baarstraat 4 gesloten en is nu naar een echte toplocatie in de Oude Kom gegaan.

Zalm Schoenen in de Zeestraat is nu 7 dagen per week geopend. Al tientallen jaren is Zalm Schoenen een begrip in Volendam. Eerst op de markt en sinds zo’n 13 jaar is de schoenenwinkel hier gevestigd.

Zalm Schoenen voert een steeds wisselende collectie schoenen tegen betaalbare prijzen. De dames Wendy, Adrie, Marieke, Ingrid en Mirjana, die het verkoopteam vormen van Zalm Schoenen, staan voor u klaar in de nieuwe winkel.