Zaterdag 1 wint ook tweede wedstrijd

Het vlaggenschip van de RKAV is uitermate goed aan de competitie begonnen. Vorige week werd uit gewonnen van Genemuiden met 3-5 en vandaag werd HZVV uit Hoogeveen met 2-0 verslagen.

In de eerste helft was het spel wat rommelig en moesten de Volendammers uitkijken in de scherpe counters van de tegenstander. Rechterspits Azeddine Sout was regelmatig ongrijpbaar maar zijn laatste pass kwam vaak niet bij een medespeler aan.

In de tweede helft had Volendam een overwacht en Joey Tol bekroonde zijn spel met een doelpunt. Het was lang wachten en billen knijpen maar het was de uitblinker Azeddine die tien minuten voor tijd de 2-0 liet aantekenen en dit was tevens de eindstand.