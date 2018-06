Zomerbingo van de KBO in de Jozef

De Katholieke Bond van Ouderen afdeling Edam-Volendam organiseerde donderdag in de Jozef een Zomerbingo. Voor deze ontspannende activiteit is veel animo. In de zaal zaten 136 leden van de KBO bijeen.

Voor de prijs van slechts 12 euro werden 6 bingorondes gespeeld en in elke ronde waren er drie prijzen te verdelen, die door de organiserende KBO-bestuursleden waren ingekocht. Om 14.00 uur ging de bingomiddag van start en werd koffie met cake geserveerd. Verder waren bij de prijs inbegrepen drankjes en hapjes. Tussen de bingorondes door werden ook nog Bottertjes-bonnen verloot. Bingomaster was als vanouds Jan Schilder, die weer achter het balletjesautomaat had plaatsgenomen en de nummers in een rap tempo opnoemde. Bij bingo konden de KBO-leden een prijs uitzoeken bij Julia Stein.