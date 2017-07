Cheque van Marina Clinic voor “De Pinguins”

Elke zaterdagmorgen is er in zwembad “De Waterdam” het re-creatiezwemmen van Stichting “De Pinguins”. Al 42 jaar worden de zwemlessen gegeven voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapten. De club telt 75 leden en een grote groep vrijwilligers is er voor actief.

Zaterdagmoren kwam Petra Uiterwaal van Marina Clinic (gevestigd in het Marinapark) naar het zwembad om een cheque t.w.v. 500 euro te overhandigen aan het bestuur en de leden van “De Pinguins”.

Petra vindt het fantastisch wat deze zwemvereniging allemaal doet voor haar leden en dit goede doel wil Marina Clinic graag ondersteunen. Terwijl de cheque overhandigd werd, was er in een ander bassin af-zwemmen voor leden van “De Pinguins”.