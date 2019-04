100%NL Magazine verlengt sponsorcontract bij FC Volendam

Vrijdag, voorafgaand aan de wedstrijd FC Volendam-NEC Nijmegen, werd in de perskamer van het Kras Stadion een sponsorcontract ondertekend met 100%NL Magazine. Ed Guyt plaatste zijn handtekening onder de verbintenis die loopt tot medio 2021. Namens FC Volendam werd het contract ondertekend door Martijn Molleman.

100%NL Magazine heeft bij FC Volendam boarding reclame op het veld en businessseats. 100%NL is tevens mediapartner bij het Votown-concert op 29 juni. Al vele jaren is Ed Guyt sponsor van FC Volendam. Dat zit eigenlijk in de genen, want zijn vader Jan Guyt is nog voorzitter geweest van FC Volendam. Jack Tuijp en Martijn Molleman benadrukten nog eens de prima samenwerking tussen FC Volendam en 100%NL Magazine. Zij waren verheugd dat het sponsorcontract verlengd is. Na de ondertekening kreeg Ed Guyt een ingelijst certificaat van het contract aangeboden.