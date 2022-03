Jonk: ‘Valt de 3-4, dan wordt het een gekke avond’

In de week van de waarheid speelde FC Volendam na zijn slechtste vervolgens misschien wel zijn beste (tweede) helft van het seizoen, maar tot een sensationele inhaalrace kwam het na de 0-4 achterstand tegen Excelsior niet. ,,Maar het gevoel van die tweede helft moeten we wél meenemen naar maandagavond”, zei trainer Wim Jonk na afloop. Dan gaat de FC op bezoek bij de nummer twee, het FC Emmen van Jari Vlak, dat de Volendamse koploper tot op twee punten is genaderd.

Door Eddy Veerman

,,Benamar had last van zijn lies in de warming-up en kon niet beginnen”, legde Jonk het ontbreken van de linkercentrale verdediger uit. ,,Dan hoop je dat Mike Eerdhuijzen het oppakt, maar dat ging niet goed. Boy Deul wilde – te graag – iets te hoog staan in de as en als de backs dan ook hoog staan en er balverlies wordt geleden, dan loop je in het mes van Excelsior en zit je met kromme tenen op de bank.”

,,In de rust heb ik het niet gehad over de eerste helft. De jongens weten zelf ook wel dat het slecht was, maar het ging er om: je moet in de tweede helft zorgen dat Excelsior geen lucht krijgt, het publiek er achter gaat staan, als je dan snel de tweede goal maakt, raakt Excelsior in paniek. Dan gaan ze fouten maken. Door elk duel te winnen, zweep je het op, de bal van kant naar kant laten gaan, dan hopen dat de 3-4 valt en dan kan het gekke avond worden. Maar ja, dat moet je geluk hebben dat Boy de bal bij die kans binnen ‘jast’, kwam de bal bij een corner tegen de knie van de keeper, kopte Damon de bal recht op de keeper.”

‘Dit wisten we van tevoren’

Alex Plat schrok, op de bank zittend, ook van het begin. ,,Zo snel op achterstand komen en dan na twintig minuten al bijna 0-4, dan denk je ‘wat gebeurt hier?’ Dit wisten we van tevoren. Excelsior loert op onze fouten en we speelden ze volledig in de kaart, waardoor het ook 0-6 had kunnen staan, gelukkig pakte Filip enkele ballen. Maar je moet deze tegenstander laten lopen, niet steeds moeilijke balletjes gaan geven – net niet – als dan de restverdediging niet goed staat ,ligt het meteen open.”

In de afgelopen wedstrijden kwam de Volendammer niet voor op het formulier. Nu viel hij wel in. ,,Het stond daarna goed, we voetbalden lekker, haalden een hoog niveau, de 3-4 zat er aan te komen, maar die wilde niet vallen, toen waren we ongelukkig. Daarna probeer je nog ‘alles of niets’ en werd het niets. Als wij de bal weer het werk laten doen en doen wat van ons gevraagd wordt, zoals in de tweede helft, dan kunnen wij van iedereen winnen. Als we dat niet doen, wordt het door dit soort ploegen afgestraft. Het is dus een waarschuwing voor de komende week.”