Stelconplaten worden gelegd in het Kras-stadion

Sinds vorige week zijn medewerkers van Kok Oosthuizen aan de slag in het Kras-stadion van FC Volendam. De strook asfalt vóór de Jaap Jonk-tribune is eruit gehaald. Deze zat vol kuilen, scheuren en bobbels en de afvoer van regenwater was niet goed.

Over de lengte van de hele tribune wordt de strook met stelconplaten belegd. Om de dikke betonnen platen op de juiste maat te krijgen moest er geruime tijd gezaagd worden. Tijdens de voetbalvakantie wordt de klus uitgevoerd. Nog vóór het nieuwe seizoen is dit klaar.

Op vrijdag 28 juli vanaf 16.00 uur vindt de Open Dag van FC Volendam plaats en de eerste thuiswedstrijd in de Jupiler League is op vrijdag 18 augustus tegen Helmond Sport.