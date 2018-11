Van Lanschot Bankiers sponsor FC Volendam

Vrijdagavond, vóór de wedstrijd FC Volendam-Jong Utrecht, werd in de perskamer van het Kras-stadion een sponsorcontract ondertekend tussen FC Volendam met Van Lanschot Bankiers. Bart van de Steege plaatste zijn handtekening onder de éénjarige verbintenis.

Namens FC Volendam werd het contract ondertekend door Martijn Molleman. Van Lanschot Bankiers is sinds begin dit jaar lid van de businessclub van FC Volendam. Van Lanschot Kempen, een samensmelting van twee gespecialiseerde financial boutiques, is het oudste onafhankelijke financiële instituut van Nederland. Na de ondertekening werd een ingelijst certificaat van het contract door Martijn Molleman aan Bart van de Steege overhandigd.