3 tips om geld te besparen

Geld besparen is een doel dat bijna iedereen nastreeft. DIt komt omdat je het geld dat je bespaart weer kunt uitgeven aan andere dingen. Je kunt dit uitgeven aan dingen die je leuk vindt, of dit geld sparen zodat je in de toekomst weer meer te besteden hebt! Het is daarom altijd belangrijk om bezig te zijn met geld besparen. In deze blog geven we je daarom 3 tips die je kunnen helpen bij het besparen van geld.



Partner content

Doe het niet alleen

Veel processen in het leven gaan gemakkelijker wanneer deze samen uitgevoerd worden. Ditzelfde geldt dan ook zeker voor geld besparen. Door het proces samen te doorlopen stimuleer je elkaar om sneller geld te besparen Je kunt dit doen door geld te besparen met een vriend, een familielid of middels een applicatie! Het voordeel van het geld besparen met een applicatie is dat deze altijd op je telefoon aanwezig is. Zo heb je altijd een budget app voor begroten en budgetteren op zak die jou kan helpen met het besparen van geld!

Aanbiedingen

Bijna iedere winkel in Nederland heeft een aanbiedingen folder. Hierin staan alle producten vermeld die, in het tijdsbestek waar de folder betrekking op heeft, voordeliger aan te schaffen zijn. Als je geld wilt besparen is het verstandig om deze aanbiedingen folders nauwlettend in de gaten te houden. De meeste producten zijn namelijk wel ergens in jouw woonplek goedkoper te krijgen dan normaal. Dit kan je op je vaste lasten ontzettend veel geld besparen. In sommige gevallen kun je de gewenste producten namelijk tot wel 60 à 70 procent korting kopen.

Abonnementen

De gemiddelde Nederlander heeft zo’n 11 abonnementen. Dit zijn structurele kosten die je iedere maand of ieder jaar weer dient te maken om het abonnement door te laten lopen. De abonnementen zijn dan ook een mooie post om eens goed onder de loep te nemen. Als je al je abonnementen naast elkaar legt, in een huishoudboekje of in een applicatie als Dyme, dan kun je precies zien waar jouw geld ieder jaar heengaat. Op basis van dit overzicht kun je gemakkelijk bepalen welke abonnementen je wel en niet nodig hebt. Probeer dit proces ieder jaar te herhalen. Zo zeg je ieder jaar opnieuw de abonnementen op die je eigenlijk niet nodig hebt.