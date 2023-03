Partner content

Gezellig naar het zwembad is onderhand onbetaalbaar

Gezellig naar het zwembad toe gaan is onderhand onbetaalbaar. En heb je dan zin in een bubbelbad of een jacuzzi, dan vang je helemaal bot. Die zijn er namelijk in de meeste zwembaden niet eens; of zó klein dat je hutje-mutje op elkaar zit gestapeld.

Het wordt tijd voor een andere oplossing.

Als je buiten de deur geen oplossingen kunt vinden, dan doe je dat toch lekker in eigen huis? Een eigen bubbelbad in de achtertuin, heerlijk toch!

In alle soorten en maten

Bij opblaasbare-bubbelbaden.nl hebben we bubbelbaden in huis in alle soorten en maten. Je zegt maar hoe je het wilt hebben; wij zorgen voor de rest.

Intex Jacuzzi of gewoon jacuzzi?

Intex is het merk intex bubbelbad dat wij verkopen. Jacuzzi is geen soort of type, maar een merknaam. Van en bedrijf dat in het verleden groot is geworden met dit type bubbelbad dat zijn bubbels creëert met lucht en niet met water, zoals de Whirlpool dat bijvoorbeeld wel doet.

Accessoires en hulpmiddelen

Om het gebruik van je bubbelbad aangenamer te maken, hebben we accessoirepakketten in het assortiment. Je mag per slot van rekening toch wel een beetje gemakkelijk zitten in je opblaasbare jacuzzi.

Wat óók aandacht verdient, is onderhoud. Van het water wel te verstaan. Ook voor onderhoudsproducten, waarmee je de intex bubbelbad in topconditie houdt, ben je bij ons aan het goede adres.

Gaan we zakendoen?

Wij (Bart en Lars, de eigenaren van opblaasbare-bubbelbaden.nl) vinden het belangrijk om je goed van dienst te zijn. Daarom kan je op allerlei manieren in contact met ons komen.

Je kunt een e-mailtje sturen, bellen of langskomen bij onze loods (je bent welkom, maar wel even bellen voor een afspraak, dan zorgen wij voor koffie).

Natuurlijk kan je ook gewoon je bestelling bij ons afhalen.