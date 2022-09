Opmerkelijk en zeer verdienstelijk was het optreden van Aaike Bouma.

Dam tot Damloop 2022

Het 3e weekend van september staat in het teken van Dam tot Dam. Een wandeltocht, een fietsclassic, een Dam tot Damloop by night en Mini Dam tot Damlopen zijn voorbeelden van hoe deze wedstrijd, die sinds 1985 wordt georganiseerd, is uitgegroeid tot een mega-evenement.

Ook dit jaar deden weer ruim 70.000 sportievelingen mee aan de Dam tot Dam-activiteiten, met op zondag de Dam tot Damloop met 40.000 deelnemers. Het hele weekend was, na maanden van droogte en zonneschijn, opvallend nat en guur te noemen. De moed zonk de deelnemers daarom al snel in de drijfnatte schoenen. Om het even bij hardlopen te houden: zaterdagavond was de Dam tot Damloop by night, die vijf Engelse mijlen, of 8,05 kilometer, lang is. Namens AV Edam deden hier diverse atleten aan mee. Celine Bootsman (49:44) noteerde ondanks wat aanhoudende knie-kwetsuren een prima tijd. Jeanet werd door manlief Leon van Vlaanderen naar een mooie tijd gehaast (56:55). Opmerkelijk en zeer verdienstelijk was het optreden van Aaike Bouma, die in de wedstrijd 5e (!) werd achter gerenommeerde toplopers als Ioann Lobles en Tony van Diepen. Sterker nog, de netto-tijd van Aaike was sneller dan die van Van Diepen (29:00). ‘Bij de start was het duwen en trekken maar later begon ik, gemotiveerd door de toeschouwers, flink progressie te boeken en mensen in te halen”, aldus een fanatieke Bouma waarvoor van Diepen als rode lap fungeerde. Op zondag was het de tijd voor de Dam tot Damloop zelf. Het 16,1 km lange parcours moest daags voor de loop worden aangepast wegens vallende gevelplaten van een flat, maar iedereen heeft zonder kleerscheuren de finish gehaald. In de recreanten-groep, dus voor atleten zonder wedstrijdlicentie, liep Toon Visser de snelste tijd van de AV Edammers, met 1:05.53. Harm Barneveld klokte een prima 1:14.02 en Jan Dorland, de man met de vlotte babbel, zette een tijd neer van 1:40,24.

In de wedstrijd was debutant Bouke Bouma de snelste. Ondanks drukte bij de start doordat hij in een latere groep startte, perste hij er toch een fijne 56:47 uit wat een PR betekende. Joost Zaunbrecher verraste vriend en vijand weer door krap 2 (!) dagen na een 5 km wedstrijd 54 tellen van zijn PR af te schaven en de top 100 te halen. De klok stopte voor hem op 57:01. Tyas Visser, die de belofte van onder het uur te kunnen finishen steeds nooit kon inlossen, maakte het vandaag helemaal waar met 58:48. Missie geslaagd! Niet lang daarna kwam vrolijke Frans Jan Bond over de meet, die zeer tevreden was met 1:02.20 en vooral met het feit dat het erop zat met dat druilerige weer. Alex Gaarenstroom wist weer een huzerenstukje te leveren door een prachtige 1:03.40 te noteren. Bovendien werd hij daarmee 6e in de categorie M45. Johan Smit moest zich afmelden wegens ziekte, maar vond in Erik Beudeker een prima vervanger. Ware het niet dat Erik zo diep ging tijdens de wedstrijd dat hij zich 1,5 uur later nog altijd duizelig, misselijk en ook nog beroerd voelde. Desondanks toch mooi 1:05.28 genoteerd. Vlak daarvoor kwam Eline Runderkamp als 23e vrouwelijke prominent binnen in 1:05.22. Behalve dat je als prominent vooraan in het startvak mag starten betekent het ook dat er een aparte kledingwagen is, die zich lastig liet vinden na afloop… Niet lang achter Eline kwam John Buikman als 8e in zijn categorie over de streep. Hij wist Simon Kroon naar plaats 9 te verwijzen met 1:05.38. Simon liep overigens ook een prima tijd met 1:06.11.

Wie Angéla de Boer op onze atletiekbaan tijdens trainingen tekeer ziet gaan weet dat het met de vorm wel goed zit. Helaas greep ze net naast het podium in de categorie V35, maar met 1:07.13 kan ze dik tevreden zijn. Nick Jonk kon het alleen maar van een afstand aanschouwen, en finishte desondanks prima binnen 70 minuten in 1:08.01. Peter Karregat liep weer een dijk van een Dam tot Damloop met 1:11.22. Jan Snoek, Martien de Graaf en Gina van Riesen wisten allen in de 1:19 te lopen. Jan kwam 1 tel na 1:19 binnen, Martien en Gina 42. Gina wist ook nog een mooie 8e plaats te behalen in de categorie V40. Afke Collet kon helaas de 2 andere leuke loopjes collega’s niet bijhouden, maar finishte een ruime 4 minuten erachter in 1:23.57. Ze kon nog wel even zwaaien naar Dick van Sinderen, die vlak ervoor na 1:23.43 over de meet kwam. Overigens zou het heel goed kunnen dat een aantal leden hun uitslagen niet vermeld zien staan in dit verslag. Dit kan komen doordat ze in de business run meededen met de bedrijfsnaam of als recreant, zonder vermelding van vereniging. Bij deze mijn excuses. De Dam tot Damloop kon na 3 jaar eindelijk weer doorgaan en de sfeer was, ondanks de regen, uitgelaten. Eenieder gaat zijn/haar eigen weg nu met wegwedstrijden of marathon, cross-competitie, of de befaamde meeuwen-competitie. Allen veel plezier en succes dit najaar!