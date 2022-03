Beleggingscolumn

Beleggen voor je kind, verstandig?

De meeste ouders zetten geld opzij voor hun kind tot zij de leeftijd van 18 jaar bereiken. Vroeger deed men dat meestal via de spaarrekening, maar door de lage rente zijn mensen op zoek naar alternatieven. Wist je dat je ook kunt beleggen voor je kind? En dat is eenvoudiger dan je denkt.

Waarom beleggen voor je kind?

Kinderen hebben een groot voordeel ten opzichte van volwassenen: tijd. Voordat kinderen hun spaargeld of beleggingen nodig hebben, zijn ze al snel 15 tot 20 jaar verder. Met zo’n lange horzion kan het verstandig zijn om te beleggen in plaats van te sparen. Op lange termijn levert beleggen historisch gezien tussen de 3 en 7 procent rendement per jaar op. Tussentijds kunnen de koersen echter ook dalen en maak je ook negatieve jaren mee. We moeten er natuurlijk bij zeggen dat rendementen uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. Maar door voor een lange periode te beleggen, wissel je mindere jaren af met goede jaren, waardoor je gemiddeld genomen een positief rendement kunt verwachten.

Hoe werkt een kinderrekening?

Een beleggingsrekening voor je kind werkt in principe hetzelfde als een spaarrekening. Je kunt de rekening gewoon op naam van je kind zetten. Jij beheert deze rekening tot hun 18e verjaardag. Daarna bepaalt je kind (eventueel samen met jou en je partner) wat er met de rekening gebeurt. Omdat de rekening op naam van je kind staat, hoeft hij of zij er later geen schenk- of erfbelasting over te betalen. Op de kinderrekening kun je als ouder eenmalig een bedrag storten, maar ook periodiek storten. Elke storting wordt gezien als een schenking. Als ouder mag je jaarlijks een bepaald bedrag belastingvrij schenken. In 2022 is dit bedrag € 5.677 voor ouders en € 2.274 voor opa’s en oma’s.

Je zit nergens aan vast

Ondanks dat beleggen slim is als je een lange beleggingshorizon hebt, zit je nergens aan vast. Geld opnemen en stoppen kan altijd. Wat dat betreft werkt het net zoals een spaarrekening. Daarnaast kun je eenvoudig je inleg aanpassen of periodiek storten. Veel ouders storten bijvoorbeeld iedere maand een vast bedrag op de beleggingsrekening van hun kind. Zo bouw je ongemerkt een mooi bedrag voor ze op en profiteer je van de hogere rendementen op de beurs. Via een eigen inlogomgeving of een app volg je daarnaast 24 uur per dag hoe het met de beleggingen gaat.

Eenvoudig te regelen

Het openen van een beleggingsrekening voor je kind is heel eenvoudig. Je dient een vragenlijst in te vullen en een aantal documenten aan te leveren, zoals een ID-kaart en rekeningafschrift. Bij Axento helpen we je hierbij stap voor stap. Kijk voor meer informatie op www.axento.nl/kind. Hier kun je alles nog eens nalezen en vind je ook meer informatie over onze tijdelijke actie voor nieuwe kinderrekeningen.

Laurens Sombroek

Portefeuillebeheerder bij Care IS en Axento vermogensbeheer

Mgr. C. Veermanlaan 1G

1131 KB Volendam

0299-796061

info@axento.nl

www.axento.nl