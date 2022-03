Boer Boogaard leeft op goede voet met lokale investeerders

Begin maart ontvingen diverse organisaties en politieke partijen in de gemeente Edam-Volendam een enveloppe van ‘Het Collectief’ over de Lange Weeren. In de bescheiden werd gesuggereerd dat lokale investeerders een voormalig grondbezitter van de Lange Weeren gedupeerd zouden hebben. De suggestie die gewekt is, dat grondbezitter en boer André Boogaard is benadeeld, is bij de laatste in het verkeerde keelgat geschoten. ‘Boer Boogaard’ wil zijn kant van het verhaal laten horen.

,,Zonder Danny Steur en de investeerders waarmee hij samenwerkt (BPD, red.) zou ik nu op straat hebben geleefd”, opent Boogaard op kraakheldere wijze. ,,In de jaren ’90 heb ik het stuk grond in de Lange Weeren moeten verkopen, maar niet aan het BPD-fonds of één van de lokale ondernemers die met hen samenwerken. Van beroep ben ik boer en dus niet per se een zakenman. Tijdens mijn werkzame leven ben ik meerdere malen in een val gelopen, maar nu wordt er middels briefpost een verhaal verspreid waarin staat dat de investeerders uit Volendam mij benadeeld hebben. Ik wil deze kans graag aanpakken om dit gerucht onmiddellijk de kop in te drukken. Na een aantal tegenslagen waaronder het uit elkaar vallen van een coalitie, waardoor afspraken omtrent voorkeursrecht op mijn grond niet nageleefd werden, kwam ik destijds onder druk te staan. Ik zag geen mogelijkheid meer om mijn land tegen een realistische waarde te verkopen, laat staan dat er eindelijk een bouwproject in zicht kwam. In die fase kwamen de Volendamse investeerders op mijn pad. Zij hebben mijn grond tegen een goede prijs overgenomen, waardoor ik weer in de gelegenheid was een prachtige nieuwe boerderij in Berkhout te kopen. Alle afspraken die ik met de Volendammers heb gemaakt zijn netjes nageleefd. We komen sindsdien zelfs bij elkaar op de koffie. De ongegronde geruchten die de ronde doen in Volendam zijn dus zeker niet op waarheid berust.”