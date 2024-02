Cor Veerman ‘Dekker’ is niet meer

Ken je nag de plaots wair je gebore binne? Als Cor Veerman ‘Dekker’ zong, zong heel Volendam luidkeels mee. Samen met zijn broers was hij verantwoordelijk voor het officieuze volkslied van zijn geboortedorp. Maar Cor, een dorpsfiguur, was veel meer dan dat. Door: Kevin Mooijer

Het brede publiek kende Cor ‘Dekker’ als muzikant van bands als Left Side, Alles, De Dekkerband en The George Baker Selection, of als uitbater van Café Motje. Ongeacht welke rol hij aannam, Cor stond garant voor onnavolgbare uitspraken. Als kroegbaas werd Cor ooit tegen het einde van een geslaagde feestdag gevraagd hoeveel een vriendengroep hem verschuldigd was. Zijn kenmerkende antwoord luidde: ,,Hoe laat waren jullie hier?” In zijn studio nam Cor talloze lokale hits op. Een van zijn specialismen was kermismuziek, het genre waarvan hij met zijn Dekkerband-metgezellen aan de wieg stond. De studio bevond zich in de schuur achter Cors woning. Naast zijn mengtafel had Cor een knopje met een microfoontje waarmee hij in contact stond met zijn vrouw Marie in de woonkamer. Toen in het jaar 2000 Ad Fundum hun klassieker ‘Ode aan de Bap’ kwam inzingen bij Cor in de studio, wachtte hen een verrassing. Cor had zelf al een aantal koortjes voor zijn rekening genomen, waardoor alleen de leadzang nog moest worden opgenomen. Vol verwachting, en ondanks al zijn ervaring kon hij een vleugje trots niet onderdrukken, liet Cor de koortjes horen aan de bandleden: ,,Nou, wat vinden jullie ervan?” Joop Bouwman en co hadden verwacht de koortjes zelf te mogen zingen en reageerden niet helemaal zoals Cor het had voorgesteld. Cor wist genoeg. Buigend over zijn mengtafel drukte hij op het knopje dat de verbinding naar zijn vrouw opende: ,,Marie, bel jij The Eagles effe. Ze vinden het niet mooi.”

Op dinsdag 13 februari 2024 is Cor Veerman ‘Dekker’ op 76-jarige leeftijd overleden. Met zijn uitgesproken karakter, doeltreffende humor en avontuurlijke levenswijze zal Volendam altijd een plekkie in het hart, ja erg diep in het hart, vrij houden voor Cor, zoals hij dat andersom ook deed.