De Amvo en FC Volendam ondertekenen sponsorcontract

Zondagmiddag 1 uur, voorafgaande aan de wedstrijd FC Volendam-Go Ahead Eagles werd in de perskamer van het Kras-stadion een sponsorcontract ondertekend met Restaurant & Partycentrum De AMVO en FC Volendam. Het horecabedrijf is bij FC Volendam Next Generation-lid, een netwerk voor jonge ondernemers of recent gestarte bedrijven.