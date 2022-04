‘De Ontegelaars’ zaaien verwarring én gladioolknollen

De bewoners van de Gladiolenstraat in de Volendamse Bloemenbuurt keken vorige week vreemd op toen hun straatnaambordjes waren vervangen. Ogenschijnlijk woonden ze opeens in de ‘Tegelstraat’. Eenmaal thuisgekomen troffen alle bewoners van de bewuste straat de volgende verrassing aan: een brief met de mysterieuze afzender ‘De Ontegelaars’.

Het schrijven bevatte een onverbloemde boodschap: ‘De tuinen in de Bloemenbuurt zijn voor 86% betegeld, dus is de naam ‘Gladiolenstraat’ in beslag genomen. Om uw straatnaam terug te verdienen moet u minimaal 50% van uw tuin vergroenen.’

,,De Tegelstraat is inmiddels hard op weg naar het terugverdienen van de oorspronkelijke straatnaam, maar op 50% groen in alle tuinen zitten we helaas nog niet. We hebben goede hoop dat we het doel samen kunnen bereiken!”