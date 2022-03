De Springplank voert actie voor Oekraïne!

De jongens en meiden uit groep 6 van basisschool De Springplank zetten zich vol enthousiasme in voor Oekraïne. ,,Nadat we met geschiedenis de Tweede Wereldoorlog hadden besproken, voelden de kinderen zich daarbij heel betrokken”, aldus de leerkracht van de klas. ,,Toen zij hoorden dat wij nu de mensen in de oorlog in Oekraïne konden helpen was de klas daarom ook heel enthousiast!”

,,Op eigen initiatief kwamen de leerlingen met enorm veel verschillende ideeën om geld in te zamelen voor Oekraïne. Ze bakken cup cakes, verkopen armbandjes, gaan langs deuren om statiegeldflessen op te halen, een groepje heeft zelfs een lotto bedacht! De kinderen werken samen binnen groepjes in een wedstrijd om wie het meeste geld inzamelt.”

Die wedstrijd werd competitief. Vijf kinderen die een groepje vormden hebben in korte tijd al zo’n 200 euro opgehaald. En ze willen nog veel meer verkopen. Het enthousiasme onder de kinderen is ontzettend hoog. Uiteindelijk is er door groep 6 een bedrag van 1200 euro opgehaald. De school gaat het enorme bedrag schenken aan Aaf Beers. De school is ontzettend trots op hun groep 6!