Drive-in bioscoop in de PX voor rolstoelen en scootmobielen Als onderdeel van PX Filmhuis wordt al zo’n drie jaar lang een drive-in bioscoop georganiseerd voor senioren, inclusief degenen die zich eventueel met rolstoel of rollator verplaatsen. Eenmaal per kwartaal selecteert de werkgroep, bestaande uit Bianca Vos, Judith Baijema, Michael Runderkamp en Roy de Smet, een geschikte film die voor deze groep ouderen wordt vertoond, voorafgegaan met een kopje koffie of thee. De entreekosten bedragen €3,50, inclusief de koffie. Afgelopen donderdag werd de film ‘The Lost King"’ vertoond, waar een klein groepje ouderen volop van genoot. Opvallend was de aanwezigheid van veel Edammers, waarschijnlijk op initiatief van De Singel. Tijdens elke vakantie wordt er een kinderbioscoop georganiseerd, en elke zaterdagavond is er ‘Saturday Night @ the Movies’ voor 18-plussers. Het PX Filmhuis vindt plaats op de laatste woensdagavond van elke maand. Op deze manier wordt er een divers scala aan films aangeboden voor verschillende doelgroepen. Het PX Filmhuis trekt maandelijks tussen de 35 en 100 bezoekers, en bij de kinderbioscoop kunnen er tussen de 50 en 250 mensen aanwezig zijn, afhankelijk van de film. De filmtitels worden bekendgemaakt via de Facebookpagina van Filmhuis PX en er wordt een nieuwsbrief per e-mail verstuurd. Voor de drive-in bioscoop worden er ook posters opgehangen in de ramen van PX. |Doorsturen

