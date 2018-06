Drugsoverlast bij Kapel Maria van het Water

Al vele jaren zorgen hangjongeren voor overlast rondom de Mariakapel van Hille Kok in het Boelenspark. Vaak is er melding gemaakt bij de politie en andere instanties maar tot veel resultaat heeft dit vooralsnog niet geleid.

De overlast resulteert in scheldpartijen naar ouderen, het gooien van vuilnis op de straat, maar nu ook spuiten van graffiti op de muur aan de achterzijde van de kapel en drank- en drugsrestanten rondom de kapel. In de bosschages rond de kapel werden onder andere gevonden een waterpijp, tassen met drank, zakjes waarin weed heeft gezeten en wikkels met vermoedelijk speed of coke als inhoud.

Hierbij een oproep aan de ouders van de jongeren om je echt af te vragen: Waar hangt mijn zoon of dochter ‘s avonds uit? En als dat bij de Kapel van Maria van het Water in het Boelenspark is, wordt het toch wel tijd om actie te ondernemen. Een hangplek voor jongeren is tot daaraan toe, maar het respect en gedrag wat getoond wordt kan echt niet.