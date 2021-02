Extra teams in 4me door Amazon Chime

Partner content

Amazon Chime is een communicatiedienst van Amazon Web Services (AWS). De dienst is nu beschikbaar in de applicatie van 4me om het werken vanuit huis voor ondersteuningsspecialisten gemakkelijker te maken. Ze kunnen zo beter samenwerken met hun collega's. Het maakt de mogelijkheid om snel een videogesprek te starten makkelijker. De specialist hoeft hiervoor niet meer eerst 4me te verlaten. We leggen deze nieuwe dienst uit.

Amazon Chime-logo

Doordat veel mensen vanwege de COVID-9 pandemie genoodzaakt zijn om vanuit huis te werken, kunnen ze goed gebruik maken van deze nieuwe mogelijkheid.

Ze werken op deze manier naadloos samen met hun collega's doordat ze hun schermen kunnen delen tijdens een videogesprek. Zo kunnen ze snel laten zien waar ze hulp bij nodig hebben of als er een specifiek geval opgelost moet worden.

Deze nieuwe mogelijkheid binnen de 4me-service heet ‘4me Connect’. Het is beschikbaar voor alle 4me-klanten met het 4me Premium-tariefplan. Er zijn geen extra kosten aan verbonden en er is zelfs geen inspanning vereist van klanten om 4me Connect te activeren.

4me Connect maakt het ook voor specialisten mogelijk om met elkaar te chatten tijdens videogesprekken. Dit kan vooral handig zijn voor het delen van hyperlinks naar specifieke verzoeken, problemen, wijzigingen of projecten.

4me is een cloudgebaseerde applicatie voor servicebeheer voor bedrijven die de Service Integration and Management (SIAM) -benadering ondersteunt. Het stelt alle partijen die betrokken zijn bij de levering van diensten in staat om op een intuïtieve en veilige manier samen te werken. 4me maakt naadloze samenwerking mogelijk over organisatiegrenzen heen en biedt elke organisatie real-time tracking van de serviceniveaus die het aan zijn klanten biedt, evenals overeenkomsten waarop het vertrouwt van externe providers.

Amazon Chime is een communicatiedienst waarmee u binnen en buiten uw organisatie kunt vergaderen, chatten en zakelijke gesprekken kunt voeren, allemaal met één enkele applicatie. Ontwikkelaars kunnen dezelfde communicatie-infrastructuur en -services gebruiken die Amazon Chime aandrijven, en mogelijkheden voor audiogesprekken, videogesprekken en schermdeling rechtstreeks aan hun applicaties toevoegen met behulp van de Amazon Chime SDK.