FC Volendam stelt duo Simons-Dingsdag aan

FC Volendam is na een zorgvuldige zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer uitgekomen bij het duo Regillio Simons (50) en Michael Dingsdag (41). Simons is daarbij aangewezen als hoofdtrainer en eindverantwoordelijke. Het duo, dat de afgelopen twee wedstrijden al tijdelijk de honneurs waarnam, tekent een overeenkomst die loopt tot de zomer van 2025. Frank van der Geest blijft aan als keeperstrainer, terwijl Nick Venema de rol van teammanager op zich neemt.

Simons en Dingsdag streken afgelopen zomer neer in Volendam om als trainersduo Jong FC Volendam onder hun hoede te nemen. Simons, in het bezit van het UEFA Pro diploma, is voormalig aanvaller van Fortuna Sittard, Telstar, Willem II, NAC Breda, ADO Den Haag, TOP Oss en Kyoto Purple Sanga (Japan). Daarnaast heeft hij als trainer een rijk verleden in het topamateurvoetbal en was tussen 2013 en 2017 trainer in de midden- en onderbouw van de Ajax-jeugdopleiding. Bij asv De Dijk was Simons hoofd opleidingen en droeg met een voetbalschool bij aan de begeleiding van individuele voetballers.

Dingsdag was sinds 2021 werkzaam bij Telstar als assistent-trainer van het eerste elftal en hoofdtrainer van Telstar Onder 21. De oud-achterhoedespeler verdedigde de kleuren van Vitesse, sc Heerenveen, de Zwitserse clubs FC Sion, Grasshopper Club Zürich en NAC Breda. Bij laatstgenoemde club coachte hij diverse jeugdteams en had hij in het seizoen 2020-2021 de leiding over NAC Breda Onder 21.

‘Meeste kans op handhaving’

Directeur Frans ten Berge is blij FC Volendam in een rustiger vaarwater te brengen met de aanstelling van de hoofdtrainer. “Sinds het besluit van de vorige trainer om te gaan stoppen bij FC Volendam stond de club voor het feit dat we op zoek moesten naar een nieuwe hoofdtrainer. We hebben, mede met de input van diverse technische adviseurs, een zorgvuldig proces doorlopen. De club heeft zijn oor te luister gelegd bij diverse individuele of duo-kandidaten, waarbij de doelstelling klip en klaar was: FC Volendam in de Eredivisie houden. Met de aanstelling van Simons en Dingsdag denken wij de meeste kans te maken op het behalen van deze doelstelling.”

De aanstelling van Simons en Dingsdag betekent dat FC Volendam op zoek moet naar een nieuwe invulling van de staf voor Jong FC Volendam. Daarvoor neemt de directie de komende periode de tijd.

Trainingskamp

Op dinsdag 2 januari hervat FC Volendam de strijd voor Eredivisiehandhaving. Dan vertrekt de selectie op trainingskamp naar het Turkse Belek, waar het onder aangename omstandigheden traint en twee oefenwedstrijden afwerkt. Op 9 januari keert het team terug, waarna op zondag 14 januari de Eredivisie wordt hervat met een thuisduel tegen Almere City FC om 12:15 uur.