In de Nivo van vandaag, 8 april 2020, o.a.:

Wij wensen iedereen veel leesplezier met de volgende onderwerpen:

• Ouderen Edam-Volendam missen sociale contacten

• Georgette Mooijer is nieuwe casemanager dementie bij Zorgcirkel

• Angstig avontuur vader Bruin Steur ‘van Jijpert’ en zijn zoons Andries en Klaas Steur tijdens aardappeltocht vanuit Friesland

• Vooral nu laat afstand zich voelen

• ‘Onderwijs op afstand’ is in volgende fase aangeland

• Albert Koning is onderzoeker, avonturier, wereldburger en piloot

• Bijnamen, wist u dat… Zo snel als De Snip, het vliegtuig dan

• Leerlingen Don Bosco College doen schooltoets op nog grotere afstand van elkaar

• Het geweten van de Nivo doet een stapje terug

• Dick Tuijp (Buldog) fietste al ruim zes keer de aarde rond

• Freek Tol en labrador Bowie leiden Reddingshonden Team Noord-Holland