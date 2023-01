Bedrijf in beeld

Intexstore: verbinder tussen binnen en buiten

Voor een hoogwaardige nieuwe serre, tuinkamer of vouwwand hoef je vanuit Volendam maar een half uurtje te rijden. Vlakbij Hoorn is namelijk Intexstore gevestigd. Al ruim dertig jaar weten particulieren, horeca en architecten Intexstore te vinden. Keer op keer worden zij verrast door de creatieve mogelijkheden die eigenaar Mike de Groot en zijn hechte team bieden. ,,We maken buitenoplossingen, waar je je binnen voelt. Geïsoleerd of niet geïsoleerd.’’

Bij binnenkomst valt direct op dat de moderne showroom veel inspiratie biedt maar tegelijkertijd vrij knus aan voelt. Terwijl collega’s Tom Reimerink en Melissa Deen ook aanschuiven, legt Mike de Groot uit dat dit een weloverwogen keuze is. We werken alleen op afspraak om te zorgen dat de mensen alle aandacht krijgen die nodig is en waarvoor zij komen.

"Wist je dat de allerbeste merken bijna volledig onbekend zijn bij het grote publiek?"

Een afspraak bereiden we heel goed voor en men krijgt onze volledige focus, zodat we samen tot de beste keuzes kunnen komen. Naast persoonlijke betrokkenheid, is eerlijkheid voor ons belangrijk. Vaak komt men namelijk al binnen met bepaalde ideeën. We kijken daarom eerst naar de bouwkundige haalbaarheid. Dat brengt ons meteen ook op veel nieuwe inzichten, die vaak de beste keuze blijken te zijn. Dat meedenken met de klant wordt altijd heel erg gewaardeerd. We denken in oplossingen en zoeken uiteindelijk naar de beste verbinding tussen binnen en buiten.´´

Intexstore is -ondanks haar tientallen jaren ervaring- bij veel Volendamse particulieren nog een relatief onbekende naam. De lokale horeca en aannemers zijn daarentegen stukken beter op de hoogte van de bewezen kwaliteit. Collega Tom haakt hierop in: ,,We werken al jarenlang heel goed samen met diverse Volendamse aannemers, metselaars en installateurs. Dat voelt heel vertrouwd. Qua horeca hebben we meerdere mooie projecten in Volendam gedaan. Een recent voorbeeld is Romy’s Kitchen, waar wij de vouwwanden (de pui) hebben mogen verzorgen. Dit is voor heel veel horeca ideaal, om in een handomdraai de gehele gevel te openen. Toen we vorig jaar ons bedrijfsuitje hadden, hebben we daar met z’n allen heerlijk gezeten.’’

"Als men echt voor een bouwkundig goede constructie gaat, dan zit hier 30 jaar ervaring"

Tot enkele jaren geleden keek men bij het ontwerpen of het inrichten van een huis niet echt om naar de inrichting van de tuin, of de wisselwerking tussen buiten en binnen. De waardering voor het buitenleven heeft zich -mede door corona- inmiddels sterk ontwikkeld. Toch blijft er nog altijd genoeg winst te behalen. Tom Reimerink vertelt: ,,Tijdens corona moest men thuiswerken en waren er ook nog eens mooie zomers. Veel mensen gingen actiever op zoek naar manieren om thuis een gezellige sfeer te creëren. Daarna deed de krapte op de huizenmarkt nog meer ogen openen. Men begon in te zien dat het interessant is om te investeren in je woning. Een huis is namelijk een stuk meer waard wanneer die is voorzien van een glazen serre, tuinkamer of overkapping.´´

Intexstore kent een ongekend hoge klanttevredenheid. Een vaste manier van werken speelt hier een belangrijke rol in. Mike legt uit hoe hun eenvoudige rolverdeling in elkaar steekt. ,,Ik controleer altijd zelf of iets bouwkundig haalbaar is. Als men echt voor een bouwkundig goede constructie gaat, dan zit hier dertig jaar ervaring. Als we de kwaliteit niet kunnen garanderen, dan doen we het niet. We komen daarom vaak ook nog kijken op locatie. Het klantcontact verloopt altijd via vaste gesprekspartners. Als je ons belt krijg je altijd Melissa aan de lijn. Melissa voert veel klantgesprekken en is essentieel in het inventariseren van de wensen en voorkeuren. Ze helpt klanten visueel inzicht te krijgen door middel van 3D tekeningen. Na een concreet en realiseerbaar plan is Tom degene die alles inmeet, besteld, de monteurs begeleid en de onderaannemers aanstuurt. Zo weten we zeker dat alles gesmeerd loopt.’’

"Producten aan de woning hebben ook goed onderhoud nodig"

Intexstore kan altijd terugvallen op een geoliede machine. Dat is nodig ook, want ieder project bestaat uit exclusief maatwerk. Melissa licht de veelzijdigheid van Intexstore toe en stipt ook een essentieel punt aan: nazorg. Vaak een ondergeschoven kindje, bij Intexstore juist een paradepaardje. ,,Iedereen heeft eigen wensen en elke woning is anders. Meestal vraagt men om een uitbouw of een aanbouw, maar ook iets bestaands kunnen we uitbreiden. Soms vervangen we bijvoorbeeld een oude schuifpui door een mooie nieuwe vouwwand. Soms kan iets dat al goed is, toch beter gemaakt worden. Een houten veranda kunnen we bijvoorbeeld van meer licht, met bijvoorbeeld een lichtstraat voorzien. Het hele pakket bieden we aan, maar op het gebied van nazorg zijn we ook onderscheidend. Men vindt het heel normaal om de auto eens per jaar APK te controleren, maar de producten aan de woning hebben ook goed onderhoud nodig. Wij bieden actief onderhoud aan, dat wordt uitgevoerd door onze eigen mensen. Vaak zelfs door degene die het geplaatst heeft. We houden na afronding van een project lange tijd een vinger aan de pols. We bieden (technisch) onderhoud en schoonmaak aan. Intexstore is één van de weinigen die het onderhoud zo serieus oppakt. Wij vinden het normaal en netjes, maar in de markt is het heel bijzonder.’’

Na een tijdje in de showroom te hebben vertoeft, krijg je een beetje het gevoel dat je het Intexstore team al lang kent. De sfeer is gemoedelijk en er is geen hiërarchie voelbaar. Mike beaamt en sluit af. ,,Het bedrijf bestaat uit 12 man en iedereen is even belangrijk. We zijn een team en weten wat we aan elkaar hebben. Samen hebben we de lange termijn ambitie om een slag te maken in de bekendheid van het buitenleven en de merken. Daar is nog veel werk aan de winkel. Want wist je dat de allerbeste merken bijna volledig onbekend zijn bij het grote publiek? Wij werken alleen met de vier absolute topmerken: Renson, Solarlux, Markilux en Ittalum. Deze merken hebben ook voor ons gekozen, dit is een wederzijds partnerschap met dezelfde focus en visie. Wij hopen dat het buitenleven ooit standaard wordt meegenomen bij het ontwerpen van een huis. Net zoals de keuken of een badkamer. Samen met onze branchegenoten willen wij -voor toekomstige generaties- de grondleggers zijn van het buitenleven.´´

Ga voor meer informatie naar www.intexstore.nl