Kerst-Ziekenviering in de Mariakerk werd goed bezocht

In de Mariakerk vond donderdagmiddag om 15.00 uur weer de traditionele Kerst-Ziekenviering plaats. De viering werd goed bezocht in de mooi versierde kerk. Voorganger was Pastoor Stomph en de zang werd verzorgd door het kerkkoor van de Mariakerk. Tijdens deze inspirerende en bemoedigende viering werden twee gedichten voorgedragen. De pastoor en de lektoren gingen langs de kerkbanken om de kerkgangers de vrede van Christus te wensen en even later om de H. Communie uit te reiken.

Na het slotlied “De Herdertjes lagen bij nachte” was er een welverdiend applaus voor het kerkkoor dat weer onder leiding stond van Guillermo Brachetta, die tevens het orgel bespeelde. Na de viering was er gelegenheid om achter in de kerk een kopje koffie te drinken en even bij te praten. Van die gelegenheid maakten veel kerkgangers gebruik.