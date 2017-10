Kinderboekenweek van start gegaan met maskers maken

Van woensdag 4 tot en met zondag 15 oktober vindt in de bibliotheken van Waterland, onder het motto ‘Gruwelijk Eng!” de Kinderboekenweek plaats. Het is een loeispannende week waarin griezels en engerds centraal staan, want griezelen is het thema dit jaar.

In de bibliotheken van Edam, Landsmeer, Purmerend, Beemster en Volendam is een afwisselend en ‘eng’ programma voor de kinderen samengesteld. Woensdag 4 oktober ging de Kinderboekenweek van start met “Maak je eigen masker of dromenvanger”.

Er was enorm veel animo voor want zo’n 85 jongens en meisjes waren ’s middags naar de Volendamse bieb gekomen. Door Albert Hoekstra werd voor de kinderen een eng en spannend verhaal voorgelezen.