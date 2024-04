Kleurrijke Wiljo ‘Woodi’ Oosterom overleden

,,De Afrikanen voelen de geheime kringloop van het lot. Als er eens geen oplossing is, dan is het een feit en als iets een feit is, moet je het accepteren. Afrika is het gevoelscentrum van de wereld”, zei Wiljo ‘Woodi’ Oosterom in 2005 in de Nivo. Een gedeelte van het jaar verbleef zij in Edam, de andere maanden in Afrika, waar Wiljo zich in de vorige eeuw settelde en decennialang missiewerk verrichtte vanuit haar stichting Silent Work. Vorige week kwam een einde aan het zo bijzondere leven van de in 1946 geboren Wiljo.

Door: Eddy Veerman

Want vóórdat zij in Afrika aan de slag ging, gaf zij als pleegmoeder ziel en zaligheid aan meerdere (dove) kinderen met een (meervoudige) beperking. Als communicatietherapeute raakte zij tussentijds betrokken bij projecten in Afrika en na de dood van haar man streek zij er neer. Bijvoorbeeld in Rwanda, het land van de hutu’s en tutsi’s, waarin in 1994 de genocide plaatsvond. Tussen de vijfhonderd duizend en miljoen mensen werden slachtoffer van volkerenmoord. Later verzorgde zij in Senegal en Mauretanië dovenonderwijs en droeg bij aan allerlei projecten. Samen met haar Afrikaanse partner Demba.

,,Ik ontken niet dat er armoede en ellende is, maar ontken wel dat er alleen dát is”, zei ze in 2005. ,,Ik heb bewondering voor hun inventiviteit, niemand raakt van streek als ik misschien zou denken dat het helemaal fout gaat. Ik reed eens in gezelschap door de Sahara. Kregen we in de woestijn pech en hadden tekort aan reservewielen. Kwam er een Afrikaan op een kameel langs met de mededeling dat hij de dag daarop terug zou komen met een reservewiel. Dan slaap je in de auto of in de open lucht op een matje en je wacht geduldig.” In 2022 werd zij voor de Nivo nog eens geïnterviewd, door Gudy van den Hogen. Naar aanleiding van die betoverende ontmoeting eindigde Gudy het verhaal met: Toen God de mens schiep had hij zijn evenbeeld in gedachten. Met Woodi Wiljo en Demba Abou Bah is Hij een flink stuk in de goede richting gekomen.