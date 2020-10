Beleggingscolumn

Let op! Geld sparen kost geld

De spaarrente is extreem laag. In het derde kwartaal van 2020 lag de gemiddelde spaarrente op 0,08%. Hoewel je bij de meeste banken niet hoeft te betalen voor je spaargeld, kost sparen eigenlijk in alle gevallen geld. In deze column leggen we uit hoe dat zit en wat de alternatieven zijn.





Sparen kost geld

Hoewel de waarde van je geld bij een bank niet afneemt, kost sparen wel degelijk geld. Dat komt door inflatie. Elk jaar nemen de prijzen van producten en diensten een beetje toe. Dat noemen we inflatie. De afgelopen 12 maanden kwam de inflatie in Nederland uit op 1,7%.

Voor een tas met boodschappen die vorig jaar nog €100,- kostte, betaal je vandaag €101,70. Dit lijkt misschien niet veel, maar over 10 jaar betaal je (met jaarlijks 1,7% inflatie) €118,- voor dezelfde tas boodschappen.

Hetzelfde gebeurt met je spaargeld, maar dan andersom. De waarde neemt elk jaar een beetje af. Stel, je hebt nu €30.000,- op een spaarrekening staan. Met een inflatie van 1,7% is de reële waarde van dit geldbedrag over één jaar nog maar €29.500,-. Na 10 jaar is dat nog maar €25.350,-. Hoewel er na 10 jaar dus nog steeds €30.000,- op je spaarrekening staat, is de werkelijke waarde flink afgenomen.

Wat zijn de alternatieven?

Een manier om je spaargeld beter te benutten is bijvoorbeeld het aflossen van je hypotheek. Vooral wanneer je een hoge rente betaalt, kan dit flink schelen in je maandlasten. Omdat een aflossing op je hypotheek fiscaal gezien nogal wat impact kan hebben, is het verstandig om hiervoor een adviseur in te schakelen.

Je kunt ook kiezen voor sparen in het buitenland of het afsluiten van een spaardeposito. Beide leveren vaak een hogere spaarrente op. Let echter wel op de voorwaarden. Bij een deposito staat je geld vast en kun je er niet aankomen zonder een boete te betalen. En hoewel bij sparen in het buitenland vaak wel het depositogarantiestelsel van toepassing is, moet je nog maar afwachten of je echt al je geld terugkrijgt wanneer een buitenlandse bank failliet gaat.

Beleggen

Een andere optie is natuurlijk beleggen. Het verwachte rendement van beleggen is een stuk hoger dan bij sparen. Afhankelijk van hoeveel risico je wilt lopen, kan beleggen op lange termijn gemiddeld 3% tot 7% per jaar opleveren. Daarmee versla je in ieder geval de inflatie en kun je ook nog een stukje vermogensgroei realiseren.

Beleggen is risicovoller dan sparen. Waar je spaargeld op de rekening niet dagelijks in waarde schommelt, fluctueren de koersen van je beleggingen wel. Voor het lopen van dit risico ontvang je als belegger gemiddeld dan ook een hoger rendement. Het verleden leert dat je bij beleggen een goede kans maakt op een positief resultaat wanneer je voor de lange termijn belegt.

Wat te doen?

Wat voor jou het beste is, hangt volledig af van je persoonlijke situatie. Wil je meer weten over de mogelijkheden van beleggen? Kijk dan eens op www.care-is.nl of www.axento.nl. Bij Axento kun je je geld laten beleggen vanaf €7.500,-. Wil je gewoon eens van gedachte wisselen over je financiële situatie en de mogelijkheden van beleggen? Neem dan telefonisch contact met ons op. Wij maken graag tijd vrij voor een vrijblijvend gesprek. Je kunt ook altijd langskomen bij ons op kantoor. Dan bepalen we samen of beleggen wel of niet bij je past.

Jaap Steur

Portfoliomanager bij Care IS en Axento vermogensbeheer



Care IS Vermogensbeheer

Mgr. C. Veermanlaan 1G

1131 KB Volendam

T: 0299-720961

E: info@care-is.nl

W: care-is.nl