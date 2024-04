‘Maria heeft mij gered’

De in Volendam woonachtige Xicu Piñera (43) en zijn vrouw Maria Muniz (45) deden twee jaar geleden hun relaas in de Nivo. Xicu was toen net – als gevolg van een bloeding in de ruggengraat – verlamd geraakt en in een rolstoel beland. Binnenkort keert hij voor het eerst in die hoedanigheid terug naar Spanje, naar de plek waar hij als kind speelde en – toen nog – rende over straat. ,,Die reis naar mijn geboorteplaats is de laatste stap in het proces van acceptatie”, zegt Xicu.